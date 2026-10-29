கோவில்களில் திருட்டு; 3 வாலிபர்கள் கைது

UPDATED : அக் 28, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:36 PM
அவிநாசி: அவிநாசி, தெக்கலூர் கோவில்களில் பூட்டை உடைத்து நகைகள் கொள்ளையடித்த மூன்று இளைஞர்களைக் கைது செய்த போலீசார், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களையும், இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
அவிநாசி அருகே பழங்கரை ஊராட்சி, வேலுார் பிரிவில் உள்ள பகவதி அம்மன் கோவில் அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, சந்தேகத்துக்கிடமாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவரைப் பிடித்து விசாரித்தனர். அவர்கள் திருத்துறைப்பூண்டியைச் சேர்ந்த சஞ்சய், 25, ஆர்யா, 21, நித்தீஷ், 23, என்பதும், கோவிலில் திருட திட்டமிட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது.
தொடர் விசாரணையில், கடந்த ஆக. 8ம் தேதி அவிநாசி நேரு வீதியில் உள்ள ராக்காத்தம்மன் கோவிலில், தாலிகள், வெள்ளிச் சங்கிலி, வெள்ளி பூசப்பட்ட பிரபாவளங்கள் ஆகியவற்றையும், செப். 7ம் தேதி தெக்கலுார் திம்மநாயக்கன்பாளையம் காளியம்மன் கோவிலில் தங்க, வெள்ளிச் சங்கிலிகளையும் கொள்ளையடித்தது தெரியவந்தது.
மூவரையும் கைது செய்த போலீசார், திருடப்பட்ட பொருட்களையும் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட மூவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
கைதான நித்தீஷ், ஆர்யா, சஞ்சய்.