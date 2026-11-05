பஞ்சு விலை குறையவில்லை :ஒசைரி நுால் விலை மாற்றமில்லை
பஞ்சு விலை குறையவில்லை :ஒசைரி நுால் விலை மாற்றமில்லை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:28 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
திருப்பூர்: பஞ்சு விலை குறையாததால், நுால் விலையில் மாற்றமில்லை என நுாற்பாலைகள் அறிவித்துள்ளன.
இந்திய பருத்தி கழகம், சர்வதேச சந்தை விலையுடன் ஒப்பிட்டு பஞ்சு விலையை உயர்த்தியதால், நடப்பு ஆண்டில் நுால் விலை உயர்வு பெரும் சவாலாக மாறியது. பருத்தி சீசன் துவங்கியுள்ளதால், விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை பெரிய மாற்றம் ஏற்படவில்லை.
பஞ்சு விலை கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்தால், நுால் விலையை, 10 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால், நுாற்பாலைகள், 5 ரூபாய் மட்டுமே உயர்த்தி வருவதாக நுாற்பாலை தரப்பில் கூறப்படுகிறது. தற்போது சீசன் துவங்கியும் பஞ்சு விலை குறையாததால், தட்டுப்பாடு அதிகரித்தால் மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இதனால், பஞ்சு தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்க இறக்குமதியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, திருப்பூர் ஒசைரி நுால் உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது:
பருத்தி விலை கட்டுப்பாடின்றி உயர்ந்ததால், நுால் விலையையும் உயர்த்த வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டது. சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், டிச. மாதம் பஞ்சு விலை குறைந்தால் நுால் விலையும் குறைய வாய்ப்புள்ளது. உள்நாட்டு பஞ்சை வர்த்தக நிறுவனங்கள் வாங்கி இருப்பு வைத்து, அதிக விலைக்கு விற்கின்றன. நுாற்பாலைகளுக்கு மட்டுமே விற்க வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளை அரசு கடுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும். பஞ்சு உற்பத்தி குறைந்து வருவதால் இறக்குமதி அவசியமாகிறது.
இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இறக்குமதி வரிச்சலுகையை நீட்டிப்பதால் பயனில்லை. பஞ்சு இறக்குமதி செய்ய 60 முதல் 70 நாட்கள் தேவைப்படுவதால், ஆறு மாதம் முதல் ஓராண்டு வரை இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகையை நீட்டிக்க அரசு முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.