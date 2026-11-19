ஊருக்குள் ஒரு குறுங்காடு பாம்புகள் வசிக்கும் வீடாச்சு!
ஊருக்குள் ஒரு குறுங்காடு பாம்புகள் வசிக்கும் வீடாச்சு!
UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
பொங்கலுார்: கொடுவாய் மையப்பகுதியில் காடுபோல் வளர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அகற்ற வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கொடுவாய் நகரின் மையப்பகுதியில் சீமைக்கருவேல மரங்களும், புதர் செடிகளும் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளன. மழைக்காலம் என்பதால் பல இடங்களிலும் இவற்றின் வளர்ச்சி அதிகரித்துள்ளது. சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், கொடுவாயில் ஊரின் மையப்பகுதியிலேயே இவை அடர்ந்து வளர்ந்து, சிறிய காடு போல் காட்சியளிக்கின்றன.
இந்தப் புதர்களில் பாம்புகள் உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள் தங்கும் அபாயம் உள்ளதால், பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். பாம்புகள் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்தால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். எனவே, ஊரின் மையப்பகுதியில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களையும் புதர்களையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். நீர்நிலைகள், சாலையோரங்களில் கூட புதர்கள் வளர்வதை அனுமதிக்கலாம்; ஊருக்குள் அடர்வனமாக வளர்வதை எப்படி அனுமதிக்கலாம் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.