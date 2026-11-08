‘குறை’ ஒன்றுமில்லை குறை சொல்ல ஆளில்லை!

ADDED : நவ 07, 2026 01:26 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் தலைமை தபால் கோட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைகேட்பு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் ஒருவர் கூட பங்கேற்காதது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதிரே உள்ள தலைமை தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில், நவ. 6-ம் தேதி குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெறும் என ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே தபால்துறை சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, நேற்று (நவ.,6) காலை 11:00 மணிக்கு கூட்டம் தொடங்கியது. மதியம் 1:00 மணி வரை காத்திருந்தும் பொதுமக்கள் யாரும் வரவில்லை. இதையடுத்து, தபால் அலுவலர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில் கூட்டம் நிறைவு பெற்றது. வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கும் வகையில் தபால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு சேவைகளை தபால்துறை வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், குறை தெரிவிக்க ஒருவர் கூட கூட்டத்துக்கு வராதது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவ்வாறு குறைகேட்பு கூட்டத்துக்கு ஒருவர் கூட வராமல் போனது, தபால்துறையில் அனைத்து குறைகளும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு விட்டதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.