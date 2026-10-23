தீபாவளி நெரிசலில் திருடர்கள் இனி, போலீசிடம் தப்ப முடியாது
தீபாவளி நெரிசலில் திருடர்கள் இனி, போலீசிடம் தப்ப முடியாது
UPDATED : அக் 22, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:54 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் இரு வாரங்களே உள்ள நிலையில், திருப்பூரில் பிரதான ரோடுகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோத துவங்கியுள்ளது.
நவ.8-ம் தேதி தீபாவளி வருகிறது. துணி, பர்னிச்சர், ஸ்வீட் கடைகளில் கூட்டம் கூடத் துவங்கியுள்ளது. குமரன் ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்ட் சுற்றுவட்டார சாலைகளில் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. வார இறுதியில் கூட்டம் இன்னும் அதிகரிக்கும்.
கூட்டத்தை பயன்படுத்தி திருட்டு, வழிப்பறி நடக்காமல் தடுக்க போலீசார் மப்டியில் கண்காணிப்பில் இறங்கியுள்ளனர். முக்கிய சந்திப்புகளில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது. குமரன் ரோடு, வளம் ரோடு என இரண்டு இடங்களில் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரோந்து போலீசாரும் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்.
குமரன் ரோட்டில் பாதசாரிகள் நடக்க பேரிகார்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தடுப்புக்குள் வாகனம் நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி சந்திப்பில் மாலையில் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் நேராக மாட்டுக்கொட்டகை சந்திப்புக்கு சென்று திரும்பும் வகையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரம் கனரக வாகனங்களால் பிரதான ரோடுகளில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது. அத்தியாவசிய வாகனங்களை தவிர மற்ற கனரக வாகனங்களை தீபாவளி வரை புறநகர் சாலை வழியாக அனுப்ப வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் பணியும் நடந்து வருகிறது.
திருப்பூர், குமரன் ரோட்டில் போலீஸ் கண்காணிப்புக் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.