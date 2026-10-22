எண்ணம் கலாம்; இயக்கம் திருப்பூர்

UPDATED : அக் 15, 2026 06:45 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:36 PM
வானத்தில் ஒரு பறவை பறக்கிறது. கடற்கரை மணலில் நிற்கும் சிறுவன் அண்ணாந்து பார்க்கிறான். அது எப்படி பறக்கிறது என்று ஒரு கேள்வி அவன் மனதில் முளைக்கிறது. அந்த சிறு கேள்விதான் பின்னாளில் இந்தியாவின் ஏவுகணைகளை வானில் ஏற்றியது. அந்த சிறுவன் தான் அப்துல் கலாம். ராமேஸ்வரத்தில் செய்தித்தாள் போட்ட பையன், குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரை போன கதை, ஒரு கேள்வியில் இருந்து தொடங்கியது.
நுாலுக்குள் ஒரு கனவு
நேற்று அக்டோபர் 15 கலாமின் 95-வது பிறந்த நாள். அவரை நினைக்கும் போது திருப்பூரை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது. கலாம் சொன்னதை திருப்பூர் தினமும் செய்கிறது. கனவு காணுங்கள் என்றார். இங்கே ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் தனக்குள் ஒரு முதலாளிக்கான கனவை நெய்து கொண்டிருக்கிறான். ஒரு தையல் இயந்திரத்தின் சத்தத்தில் இருந்து, உலகச் சந்தைக்கு போகும் பனியன் வரை அது ஒரு நீண்ட நுால் பயணம்.
அறிவியல் பார்வை
இங்கே அறிவியல் என்பது ஆய்வகத்தில் மட்டும் இல்லை. நுாலைத் துணியாக்கும் இயந்திரத்தில் இருக்கிறது. துணிக்கு நிறம் கொடுக்கும் சாயத்தில் இருக்கிறது. ஒரு துண்டு கூட வீணாகாமல் வெட்டும் கணினி வரைபடத்தில் இருக்கிறது. ஒரு யூனிட் மின்சாரம் கூட வீணாகாமல் இயங்கும் மோட்டாரில் இருக்கிறது. தொழிலாளியின் தோள் வலியை குறைக்கும் நாற்காலியில் கூட அறிவியல் இருக்கிறது. இந்த சின்னச் சின்னக் கண்டுபிடிப்புகள் தான் திருப்பூரை உலகிற்கு கொண்டு போகிறது.
இளைஞர் சக்தி
அந்தக் கண்டுபிடிப்பை கொண்டு வரப்போவது இந்த மண்ணின் இளைஞன் தான். தினமும் இயந்திரத்தின் முன் நிற்பவனுக்கு தெரியும், எங்கே நுால் சிக்குகிறது, எங்கே மின்சாரம் வீணாகிறது என்று. அந்த வலியில் இருந்து பிறக்கும் கேள்வி ஒரு புதுக் கருவியாக மாறலாம். தொழிற்சாலையும் கல்லுாரியும் கைகோர்த்தால், அந்த கேள்விகள் பதில்களாகும். பதில்கள் புது தொழில்களாகும்.
பசுமை தொழில்நுட்பம்
திருப்பூரின் அடுத்த பெரிய கேள்வி தண்ணீர். சாயம் போன தண்ணீரை எப்படி மீண்டும் சுத்தமாக்குவது. பூஜ்ஜிய திரவ வெளியேற்றம் என்ற தொழில்நுட்பம் வந்து விட்டது. ஆனால் அதை இன்னும் மலிவாக, திறமையாக செய்ய வேண்டும். தரையில் குவியும் பனியன் கழிவுகளை மீண்டும் நூலாக்க வேண்டும். தொழில் வளர்ச்சியும் சுற்றுச்சூழலும் எதிர் இல்லை, அறிவியலால் இணைக்க முடியும் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
எதிர்கால திருப்பூர்
கலாம் வானத்தை பார்த்து கனவு கண்டார். திருப்பூர் நுாலை பார்த்து கனவு காண்கிறது. அவர் கனவு ஏவுகணையானது. இவர்கள் கனவு உலகம் உடுத்தும் உடையானது. இரண்டுக்கும் நடுவில் இருப்பது தன்னம்பிக்கை என்ற ஒரே நுால். தோல்வியை கண்டு பயப்படாமல், ஏன் தோற்றோம் என்று கேட்கும் குணம் தான் கண்டுபிடிப்பின் முதல் படி. திருப்பூர் தன் உழைப்போடு அந்த கேள்வியையும் சேர்த்துக் கொண்டால், அது வெறும் உற்பத்தி நகரமாக மட்டும் இருக்காது, தரத்திற்கான, தொழிலாளர் நலனுக்கான, பசுமைக்கான முன்மாதிரி நகரமாகவும் இருக்கும். அதுவே கலாமுக்கு இந்த நகரம் செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலி.
– அக். 15 – முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள்.