முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலம்: ‘அரோகரா’ கோஷம் முழங்க பக்தர்கள் பரவசம்
முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலம்: ‘அரோகரா’ கோஷம் முழங்க பக்தர்கள் பரவசம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:10 PM
உடுமலை: உடுமலை பகுதியிலுள்ள முருகன் கோவில்களில், கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, சுவாமிகளுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலமாக நடந்தது.
உடுமலை பகுதியிலுள்ள முருகன் கோவில்களில், கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா, கடந்த, 10ம் தேதி துவங்கியது, பக்தர்கள் காப்பு கட்டி, இறைவனை வேண்டி விரதம் துவக்கினர்.
ஆறு நாட்களுக்கும், முருகப்பெருமானுக்கு, பல்வேறு திரவியங்களில், சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்கார பூஜைகள் நடந்தன.
நேற்று முன்தினம் மாலை, முக்கிய நிகழ்ச்சியான, சூரசம்ஹாரம் நடந்தது, அம்மையான சக்தியிடம் வேல் வாங்கி, தாருகன், பானுகோபன், சிங்க முகன், சூரன் என பல்வேறு வடிவங்கள் எடுத்து வந்த, சூரனை நான்கு வீதிகளில் வலம் வந்து, வதம் செய்தார்.
போரில் வெற்றியுடன், வேல், சேவல் கொடி ஏந்தி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். வெற்றி மாலை அணிந்த முருகப்பெருமானுக்கு, இரவு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
நேற்று, கந்த சஷ்டி விழாவில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான, வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியருக்கு, திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
மடத்துக்குளம் பாப்பான்குளம் ஞான தண்டபாணி சுவாமி கோவிலில், நேற்று அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு, மங்கள இசையுடன், பக்தர்கள் திருக்கல்யாண சீர்வரிசை ஊர்வலம், வேத பாராயணம், விவாக பூஜைகள், திருமாங்கல்ய தாரணம், மகா தீபாராதனை உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
* வெஞ்சமடை மங்களாம்பிகை உடனமர் வாஞ்சிநாத சுவாமி கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள, வள்ளி தெய்வானை சுப்ரமணியர் சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவில் நேற்று திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. பக்தர்கள் சீர்வரிசை தட்டுக்கள் கொண்டு வர, யாக சாலை பூஜைகளுடன், முருகப்பெருமானுக்கும் திருக்கல்யாணம் கோலாகலமாக நடந்தது.
* பிரசன்ன விநாயகர் கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவின் ஏழாம் நாளான நேற்று, காலை, 10:30 மணிக்கு, வள்ளி தெய்வானை உடனமர் சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலமாக நடந்தது. மாலை, 7:00 மணிக்கு, வெள்ளி ரதத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது.
அதே போல், போடிபட்டி முருகன் கோவில், ராயல் லட்சுமி நகர், ராஜவிநாயகர் கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள முருகன் கோவில், பழனியாண்டவர் நகர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில், சோமவாரபட்டி, பாலமுருகன் கோவில் உள்ளிட்ட முருகன் கோவில்களில், முருகப்பெருமான் திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலமாக நடந்துது. தொடர்ந்து, திருக்கல்யாண விருந்து அருந்தி, பக்தர்கள் விரதத்தை நிறைவு செய்தனர்.