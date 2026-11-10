சுற்றுலா பயணியர் அதிகரிப்பு: களை கட்டிய திருமூர்த்திமலை
சுற்றுலா பயணியர் அதிகரிப்பு: களை கட்டிய திருமூர்த்திமலை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:01 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:54 AM
உடுமலை: தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை காரணமாக, திருமூர்த்திமலைக்கு சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரித்தது.
உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்திமலையில், மலைமேலுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவி, திருமூர்த்தி அணை மற்றும் மலையடிவாரத்தில், சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகியோர் ஒருங்கே எழுந்தருளியுள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் என சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிக மையமாக உள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை காரணமாக, திருமூர்த்திமலைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்து, மலைமேலுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில், சீரான நீர் வரத்து மற்றும் மூலிகை குணங்களுடன் கூடிய குளிர்ந்த நீரில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்ததால், அருவியில் நீண்ட வரிசை காத்திருந்தது. அதே போல், அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலுக்கும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து மும்மூர்த்திகளை வழிபட்டனர். விடுமுறை தினமான நேற்று, திருமூர்த்திமலை களைகட்டியது.