இது நதியின் பிழையன்று ...மறைந்து வரும் நல்லாறு... மீட்கத்துடிக்கும் பாசக்கரங்கள் பாரு!
இது நதியின் பிழையன்று ...மறைந்து வரும் நல்லாறு... மீட்கத்துடிக்கும் பாசக்கரங்கள் பாரு!
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:21 AM
அ ன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவில் அருகே பிறந்து, அவிநாசியைக் கடந்து, திருப்பூர் நஞ்சராயன் குளத்தை நிரப்பி, இறுதியில் நொய்யல் நதியுடன் சங்கமிக்கும் ஜீவநதி தான் நல்லாறு. ஒருகாலத்தில் அன்னுார், அவிநாசி, திருப்பூர் மக்களின் நீராதாரமாகவும், சுற்றுச்சூழலின் உயிர்நாடியாகவும் விளங்கிய இந்த நதி, இன்று ஆக்கிரமிப்பு, புதர், கழிவுகள் ஆகியவற்றால் தனது இயல்பை இழந்து சிதைந்து கிடக்கிறது.
நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கம், ரோட்டரி சங்கங்கள், குளம் காப்போம், வனம் இந்தியா உள்ளிட்ட தன்னார்வ அமைப்புகளும், சமூக ஆர்வலர்களும் ஒன்றிணைந்து நல்லாற்றை மீட்டெடுக்கும் பணியில் களமிறங்கியுள்ளனர். நதியின் நீர்வழித்தடத்தை துார்வாரி, குளங்களை இணைத்து, மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
துவங்கிய மீட்புப்பணி அன்னுார் டவுன் ரோட்டரி சங்க செயலாளர் சண்முகசுந்தரம் கூறுகையில், அன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் தொடங்கும் நல்லாற்றின் முழு நீர்வழித்தடத்தையும் ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தில் ஆய்வு செய்துள்ளோம். புதர்மண்டியுள்ள மற்றும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சீரமைத்தாலே, குளங்களுக்கு தண்ணீர் தடையின்றி செல்லும். இந்த ஆண்டுக்கான ரோட்டரியின் முக்கியத் திட்டமே குளங்கள் பாதுகாப்புத் திட்டம்தான், என்றார்.
நிலத்தடி நீர் உயருமா? கருவலுார் ரோட்டரி சங்க பட்டயத் தலைவர் வேலுசாமி கூறுகையில், நல்லாற்றில் நிலத்தடி நீர் சேமிக்க ஏற்ற பகுதிகளை கண்டறிந்து, அங்கு நீரைத் தேக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். கழிவுநீர் மற்றும் குப்பைகள் ஆற்றிலும், குளங்களிலும் கலக்காமல் தடுக்க அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம். அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் பணிகளை விரைவாக தொடங்குவோம், என்றார்.
நிரந்தரத் தீர்வு நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கத் தலைவர் கோவிந்தராஜன் கூறுகையில், மாவட்ட நிர்வாகம், நீர்வளத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் குளங்கள் துார்வாரும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
ஆனால், நல்லாற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்பிலும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். அரசு, அதிகாரிகள், சமூக அமைப்புகள் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் நல்லாற்றை முழுமையாக மீட்டெடுக்க முடியும்.
அன்னுாரில் இருந்து நஞ்சராயன் குளம் வரை நல்லாற்றைஉயிர்ப்பிக்கும் இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றால், அதுஇந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியாக அமையும், என்றார்.