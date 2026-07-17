/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சாட்சியை கொல்ல முயன்ற வழக்கு; மேலும் மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:21 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரத்தை
சேர்ந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முருகானந்தம், 41; கடந்த ஆண்டு
ஜூலை, 28ல் கூலிப்படையால் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார். இந்த வழக்கின் முதல்
சாட்சியான தாராபுரம் கணபதிபாளையம் தங்கவேல், 52, கடந்த, 7ல் மர்ம
கும்பலால் தாக்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக, ஏற்கனவே இருவரை தனிப்படை
போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கேரள மாநிலம் மலப்புரம் முகமது
ரின்சாத், 30, காசர்கோடு ராஷித், 36, மலப்புரம் முகமது சமீம் ஆகியோரை
தனிப்படை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். மூவரையும் மாஜிஸ்திரேட் முன்
ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.