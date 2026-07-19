'வாழும் கலை' சார்பில் மூவருக்கு விருது

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:03 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:01 PM
திருப்பூர்:வாழும் கலை அமைப்பின் சார்பில், சமூக சேவை, விளையாட்டு மற்றும் இளம் தலைவர் பிரிவுகளில் திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூவருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
வாழும் கலை அமைப்பு துவங்கி, 45 ஆண்டானது. வாழும் கலை நிறுவனர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஜி, 70வது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் 90 நாடுகளில், இவ்விழாவையொட்டி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
திருப்பூர், காலேஜ் ரோட்டில் உள்ள சமுத்திரா கிராண்ட் மஹாலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மரம் வளர்ப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் காங்கயம் துளிகள் அமைப்புக்கு சிறந்த சமூக சேவை விருது, ஒலிம்பிக் தடகள வீரர் தருண் அய்யாசாமிக்கு சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது, பெண்களின் சுயதொழிலை ஊக்குவித்து வரும் அனிதா ஏஞ்சலின் டேவிட்டுக்கு சிறந்த இளம் தலைவர் விருது வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் தெய்வசிகாமணி, பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தனபால், தினேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர்.
காங்கயம் துளிகள் அமைப்பினருக்கு சிறந்த சமூக சேவை விருது, ஒலிம்பிக் தடகள வீரர் தருண் அய்யாசாமிக்கு சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது, பெண்களின் சுயதொழிலை ஊக்குவித்து வரும் அனிதா ஏஞ்சலின் டேவிட்டுக்கு சிறந்த இளம் தலைவர் விருது ஆகியன வாழும் கலை அமைப்பு சார்பில் வழங்கப்பட்டது.