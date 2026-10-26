த்ரோபால், ஹேண்ட்பால், பூப்பந்து... முதலிடம் பிடித்த பள்ளிகள்
த்ரோபால், ஹேண்ட்பால், பூப்பந்து... முதலிடம் பிடித்த பள்ளிகள்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
திருப்பூர்: மாநில போட்டிகளுக்கு திருப்பூர் பள்ளி அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.
மாநில த்ரோபால், 17 வயது பிரிவு போட்டிக்கு பொங்கலுார் பி.வி.கே.என். அரசு உதவி பெறும் பள்ளி அணியும், மாநில ஹேண்ட்பால், 14 வயது பிரிவு போட்டிக்கு உடுமலை காரத்தொழுவு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அணியும் தகுதி பெற்றுள்ளன.
பொங்கலுாரில் நடந்த த்ரோபால் போட்டியில், 14 வயது பிரிவில் உடுமலை பாரதி வித்யா மெட்ரிக், 17 வயது பிரிவில் பொங்கலுார் பி.வி.கே.என். பள்ளி, 19 வயது பிரிவில் அவிநாசி ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா பள்ளி அணிகள் முதலிடம் பெற்று, மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
ஹேண்ட்பால் மாணவர் பிரிவில், 14 வயதில் உடுமலை காரத்தொழுவு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, 17 வயதில் கண்டியன்கோவில் ஸ்ரீ அலகுமலை வித்யாலயா, 19 வயதில் ஏ.வி.பி. டிரஸ்ட் மெட்ரிக் (அவிநாசி குறுமையம்) பள்ளிகள் முதலிடம் பெற்றுள்ளன.
மாணவியர் பூப்பந்து போட்டி திருப்பூர் சிக்கண்ணா கல்லுாரியில் நடந்தது. 14 வயது பிரிவில் வித்ய விகாஷினி மெட்ரிக், 17 வயது பிரிவில் வெள்ளகோவில் புனித அமலா அன்னை மெட்ரிக், 19 வயது பிரிவில் உடுமலை ஸ்ரீ விசாலாட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அணிகள் முதலிடம் பெற்றன.
பொங்கலுார் பி.வி.கே.என். பள்ளியில் நடந்த மாணவியர் ஹேண்ட்பால் போட்டியில் மாவட்டம் முழுதும் இருந்து, 21 அணிகளை சேர்ந்த, 252 பேர் பங்கேற்றனர். மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஜெயபால் போட்டிகளை துவக்கி வைத்தனர்.
19 வயது மாணவர் பிரிவுக்கான மாவட்ட கால்பந்து போட்டி கே.செட்டிபாளையம் விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது. ஏழு குறுமையங்களில் முதலிடம் பெற்ற ஏழு அணிகளை சேர்ந்த, 154 பேர் பங்கேற்றனர். பள்ளி முதல்வர் சின்னையன் துவக்கி வைத்தார்.
இதனிடையே உடுமலை குறிச்சிக்கோட்டை ஆர்.வி.ஜி. மெட்ரிக் பள்ளியில் நடக்கவிருந்த மாணவ, மாணவியருக்கான மாவட்ட ஹாக்கி போட்டி தொடர் மழை, மைதான ஈரப்பதம் காரணமாக வேறு ஒரு நாளுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.