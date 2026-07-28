சமவெளி செழிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் புலிகள் கானக காவலனின் 'ராஜபாட்டை'
சமவெளி செழிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் புலிகள் கானக காவலனின் 'ராஜபாட்டை'
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:35 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM
கம்பீரமான உருவம். தீர்க்கமான பார்வை. ஒரே பாய்ச்சலில், இரையை லாவகமாக உணவாக்கும் வலிமை. அடர்ந்த காடுகளினுாடே இன்றளவும் 'ராஜபாட்டை' நடத்தும் புலிகள் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தவும், அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணர்வை உலகளவில் ஏற்படுத்தவும் ஜூலை 29ல், 'உலகப் புலிகள் தினம்' கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
''வனங்களின் ஆரோக்கியத்தைத் தீர்மானிப்பதில் முதன்மை பங்கு வகிப்பது புலிகள் தான்'' என்கிறார், உலக இயற்கைக்கான நிதியம் - வன உயிரின மற்றும் வாழ்விட பிரிவு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் (கோவை) டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
கடந்த, 2010ல், ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற உலக புலிகள் உச்சி மாநாட்டில், 13 நாடுகளின் தலைவர்களால், இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த மாநாட்டில், 2022ம் ஆண்டுக்குள் வனங்களில் வாழும் புலிகளின் எண்ணிக்கையை இரு மடங்காக உயர்த்தும் உலகளாவிய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது; இந்த இலக்கை முன்னதாகவே எட்டி சாதனை படைத்தது இந்தியா.
இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு லட்சமாக இருந்த உலகப் புலிகளின் எண்ணிக்கை, தற்போது, 5,500 ஆக குறைந்துள்ளது. கடந்த, 2022-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் மட்டும் 3,167 புலிகள் பதிவாகின. உலகளவில் காடுகளில் வாழும் புலிகளில், 75 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவை இந்தியாவில் தான் உள்ளன.
தமிழகத்தில் களக்காடு -- முண்டன்துறை, முதுமலை, ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் - மேகமலை ஆகிய 5 புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 2022 கணக்கெடுப்புன்படி தமிழகத்தில், 306 புலிகள் பதிவாகின. இதனால், அதிகம் புலிகள் வாழும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முக்கிய இடம் பெற்றது. புலிகள் பாதுகாப்பிலும், நம் மாநிலம் முன்னிலையில் உள்ளது.
கடந்த, 1973ல் 9, புலிகள் காப்பகங்களுடன் துவங்கப்பட்ட 'புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்' தற்போது நாடு முழுதும், 58 காப்பகங்களாக விரிவடைந்துள்ளது. ஜி.பி.எஸ். மற்றும் தானியங்கி கேமரா போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களின் உதவியால், சட்ட விரோத வேட்டையாடுதல் தடுக்கப்பட்டு, அறிவியல் பூர்வமாகப் புலிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. உள்ளூர் மக்களின் பங்களிப்புடன் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சவால்களும் தீர்வுகளும்...
காடுகள் அழிப்பு, புலிகளின் வாழ்விட சிதைவு, மனித -- புலி மோதல் மற்றும் வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் துண்டிக்கப்படுவது போன்றவை புலிகளுக்கு முக்கிய அச்சுறுத்தல்களாக உள்ளன. காடுகளை ஒட்டியுள்ள, மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத புதர்மண்டிய பகுதிகள் புலிகளின் தற்காலிக வாழ்விடமாக மாறுகிறது. கால்நடைகளை வேட்டையாடும் நிகழ்வுகளும் மனித முரண்பாடுகளும் நடக்கின்றன. இவற்றை தவிர்க்க புலிகளின் வழித்தடங்களை மீட்டெடுப்பது, இயற்கை நீராதாரங்களை பாதுகாப்பது, உள்ளூர் மக்களின் பங்கேற்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் சூழலியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது அவசியம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
சமவெளிப் பகுதிகளின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமுமே மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஆகியவற்றை முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கிறது. வனங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே சமவெளிப் பகுதிகளும் செழிப்பாக இருக்க முடியும் என்பதே இயற்கையின் எழுதப்படாத விதி