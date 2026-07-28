தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சமவெளி செழிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் புலிகள் கானக காவலனின் 'ராஜபாட்டை' 

சமவெளி செழிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் புலிகள் கானக காவலனின் 'ராஜபாட்டை' 

சமவெளி செழிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் புலிகள் கானக காவலனின் 'ராஜபாட்டை' 

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:35 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:35 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கம்பீரமான உருவம். தீர்க்கமான பார்வை. ஒரே பாய்ச்சலில், இரையை லாவகமாக உணவாக்கும் வலிமை. அடர்ந்த காடுகளினுாடே இன்றளவும் 'ராஜபாட்டை' நடத்தும் புலிகள் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தவும், அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணர்வை உலகளவில் ஏற்படுத்தவும் ஜூலை 29ல், 'உலகப் புலிகள் தினம்' கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

''வனங்களின் ஆரோக்கியத்தைத் தீர்மானிப்பதில் முதன்மை பங்கு வகிப்பது புலிகள் தான்'' என்கிறார், உலக இயற்கைக்கான நிதியம் - வன உயிரின மற்றும் வாழ்விட பிரிவு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் (கோவை) டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார்.

அவர் மேலும் கூறியதாவது:

கடந்த, 2010ல், ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற உலக புலிகள் உச்சி மாநாட்டில், 13 நாடுகளின் தலைவர்களால், இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த மாநாட்டில், 2022ம் ஆண்டுக்குள் வனங்களில் வாழும் புலிகளின் எண்ணிக்கையை இரு மடங்காக உயர்த்தும் உலகளாவிய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது; இந்த இலக்கை முன்னதாகவே எட்டி சாதனை படைத்தது இந்தியா.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு லட்சமாக இருந்த உலகப் புலிகளின் எண்ணிக்கை, தற்போது, 5,500 ஆக குறைந்துள்ளது. கடந்த, 2022-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் மட்டும் 3,167 புலிகள் பதிவாகின. உலகளவில் காடுகளில் வாழும் புலிகளில், 75 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவை இந்தியாவில் தான் உள்ளன.

தமிழகத்தில் களக்காடு -- முண்டன்துறை, முதுமலை, ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் - மேகமலை ஆகிய 5 புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 2022 கணக்கெடுப்புன்படி தமிழகத்தில், 306 புலிகள் பதிவாகின. இதனால், அதிகம் புலிகள் வாழும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முக்கிய இடம் பெற்றது. புலிகள் பாதுகாப்பிலும், நம் மாநிலம் முன்னிலையில் உள்ளது.

கடந்த, 1973ல் 9, புலிகள் காப்பகங்களுடன் துவங்கப்பட்ட 'புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்' தற்போது நாடு முழுதும், 58 காப்பகங்களாக விரிவடைந்துள்ளது. ஜி.பி.எஸ். மற்றும் தானியங்கி கேமரா போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களின் உதவியால், சட்ட விரோத வேட்டையாடுதல் தடுக்கப்பட்டு, அறிவியல் பூர்வமாகப் புலிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. உள்ளூர் மக்களின் பங்களிப்புடன் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

சவால்களும் தீர்வுகளும்...

காடுகள் அழிப்பு, புலிகளின் வாழ்விட சிதைவு, மனித -- புலி மோதல் மற்றும் வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் துண்டிக்கப்படுவது போன்றவை புலிகளுக்கு முக்கிய அச்சுறுத்தல்களாக உள்ளன. காடுகளை ஒட்டியுள்ள, மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத புதர்மண்டிய பகுதிகள் புலிகளின் தற்காலிக வாழ்விடமாக மாறுகிறது. கால்நடைகளை வேட்டையாடும் நிகழ்வுகளும் மனித முரண்பாடுகளும் நடக்கின்றன. இவற்றை தவிர்க்க புலிகளின் வழித்தடங்களை மீட்டெடுப்பது, இயற்கை நீராதாரங்களை பாதுகாப்பது, உள்ளூர் மக்களின் பங்கேற்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் சூழலியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது அவசியம்.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

சமவெளிப் பகுதிகளின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமுமே மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஆகியவற்றை முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கிறது. வனங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே சமவெளிப் பகுதிகளும் செழிப்பாக இருக்க முடியும் என்பதே இயற்கையின் எழுதப்படாத விதி


பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வீசாதீர்கள்... மான்கள் நிறைந்த காடுகளில்தான் புலிகள் வாழும். ஏனெனில், புலிகளின் பிரதான உணவே மான் உள்ளிட்ட தாவர உண்ணிகள்தான். அத்தகைய சூழல் உருவாக, பசுமையான புல்வெளிகள், துாய்மையான நீரோடைகள், நிழல் தரும் மரங்கள் மற்றும் வற்றாத நீர்வளம் போன்றவை காடுகளில் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும். அதுமட்டுமன்றி, காடுகளில் புலிகளும் சிறுத்தைகளும் வாழ்வதால், விளைநிலங்களைச் சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள், மான், மயில் மற்றும் குரங்குகளின் எண்ணிக்கை இயற்கையாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால், வனத்தை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களில் பயிர்ச்சேதம் பெருமளவில் தடுக்கப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு மறைமுக பலன் கிடைக்கிறது. வனப்பாதைகளில் சுற்றுலா செல்லும் போது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வீசக்கூடாது. அவற்றை உண்ணும் மான்கள் உயிரிழந்தால், புலிகளின் உணவுச்சங்கிலி பாதிக்கப்படும். வன எல்லைக் கிராமங்களில் சட்டவிரோத வேட்டை தொடர்பான சந்தேக நபர்களைக் கண்டால், தயங்காமல் உடனடியாக வனத்துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். - டாக்டர். கிருஷ்ணகுமார்.



இயந்திர சுழற்சியும்... இயற்கையின் விதியும்! திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு போன்ற சமவெளி மாவட்டங்களில் வாழும் பெரும்பாலான மக்களின் வாழ்க்கை, இயந்திரங்களோடும் தொழிற்சாலைகளோடும் பிணைக்கப்பட்டு இயந்திரத்தனமாகவே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இதனால், 'மலைகளிலும் காடுகளிலும் வாழும் புலிகளுக்கும், சமவெளியில் வாழும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கப் போகிறது?' என்ற கேள்வி இயல்பாக எழக்கூடும். ஆனால், சமவெளிப் பகுதிகளின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமுமே நீலகிரியை உள்ளிட்ட மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை, சத்தியமங்கலத்தை உள்ளளடக்கிய கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையையும் தான் முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கிறது. அந்த அடர்ந்த வனங்களில் உருவாகி வரும் நதிகளே சமவெளி மக்களின் தாகத்தை தீர்ப்பதுடன், விவசாய நிலங்களையும் செழிப்படைய செய்கின்றன. வனங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே சமவெளிப் பகுதிகளும் செழிப்பாக இருக்க முடியும் என்பதே இயற்கையின் எழுதப்படாத விதி.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us