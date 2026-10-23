நீர் கொள்ளளவு திருமூர்த்தி அணையில் அதிகரிக்கும்! வண்டல் மண் அள்ள ஆர்வத்தால் மாற்றம்
நீர் கொள்ளளவு திருமூர்த்தி அணையில் அதிகரிக்கும்! வண்டல் மண் அள்ள ஆர்வத்தால் மாற்றம்
UPDATED : அக் 21, 2026 05:43 PM
ADDED : அக் 21, 2026 05:37 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்தி அணை ஆழமாகும் வகையிலும், விளை நிலங்கள் வளமாகும் வகையிலும், விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்துக்கொள்ளும் திட்டத்தின் கீழ், 944 விவசாயிகள், 68 ஆயிரத்து, 432 கன மீட்டர் மண் எடுத்து, விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கோவை மாவட்டத்துக்குட்பட்ட, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் கட்டப்பட்டு, 1967ல், பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
திட்ட தொகுப்பு அணைகளில் இருந்து காண்டூர் கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் பெற்று, திருமூர்த்தி அணையில் இருப்பு செய்து, மண்டல பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இந்த அணை, 1.9 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு உடையதாகும்.
நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்தும், காண்டூர் கால்வாய் வழியாகவும் அடித்து வரப்பட்ட மண் அதிகளவு தேங்கியுள்ளது. நீர் தேக்க பகுதியில், பல அடிக்கு மண் மேடாக மாறியதால், முழு கொள்ளளவில், அணையில் நீர் தேக்க முடியவில்லை; நீர் நிர்வாகத்தில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
மழைக்காலத்திலும் கூடுதலாக தண்ணீர் தேக்க முடிவதில்லை. திருமூர்த்தி அணையில், 300 ஏக்கர் பரப்பில் தேங்கியுள்ள வண்டல் மண்ணை அள்ளி, கூடுதலாக தண்ணீர் தேக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அணையில், கடந்த, 2016-17ல், தேங்கியுள்ள வண்டல் மண் குறித்த ஆய்வு செய்து, மேற்கு, கிழக்கு பகுதி, படகுத்துறையில், 4 லட்சத்து, 42 ஆயிரம் கன மீட்டர் மண்ணை விவசாயிகள் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதியளிக்க திட்டமிடப்பட்டது.
நீர்நிலைகளில் வண்டல் மண் எடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு, ஒரு ஏக்கருக்கு, நன்செய் நிலமாக இருந்தால், 75 கன மீட்டரும், புன்செய் நிலமாக இருந்தால், 90 கன மீட்டரும், மண்பாண்டம் செய்வோர், 60 கன மீட்டரும் எடுத்துக்கொள்ள அரசு அனுமதிக்கிறது.
திருமூர்த்தி அணையில், ஆண்டு தோறும் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சில ஆண்டுகள் அணையில் நீர் இருப்பு, கன மழை உள்ளிட்ட காரணங்களினால் அனுமதியளிக்கப்படவில்லை.
944 விவசாயிகளுக்கு அனுமதி
கடந்தாண்டு வரை, 3.76 லட்சம் கன மீட்டர் வரை வண்டல் மண் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டு, இத்திட்டத்தின் கீழ், 1.44 லட்சம் கன மீட்டர் வரை விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதியளிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற, நடப்பாண்டு, 944 விவசாயிகள், 1.12 லட்சம் கன மீட்டர் வரை மண் எடுத்துக்கொள்ள விண்ணப்பித்து, அனுமதி பெற்றனர். திருமூர்த்தி அணையில், கடந்த, ஜூலை, 27ம் தேதி முதல், வண்டல் மண் எடுக்கும் பணி துவங்கியது. நேற்று வரை, 68 ஆயிரத்து, 432 கன மீட்டர் மண் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருமூர்த்தி அணையின் நீர் தேங்கும் பரப்பில், வண்டல் மண் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டு வருவதால், கொள்ளளவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள், வளமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
நவ.,1ல் நீர் திறப்பு
அதிகாரிகள் கூறுகையில்,' அணையிலிருந்து, நவ., 1ம் தேதி முதல், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்பட உள்ளதால், காண்டூர் கால்வாய் வழியாக, நீர் எடுக்கும் பணிகள் துவங்கியுள்ளது. இதனால், ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே, மண் எடுக்க முடியும்,' என்றனர்.