திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 15.40 மி.மீ. சராசரி மழை

ADDED : அக் 20, 2026 01:16 AM
உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், சராசரியாக 15.40 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. உடுமலை பகுதியிலும், கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்துள்ளது. காலை நேரங்களில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலும், மாலை நேரங்களில் மழையும் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாகப் பெய்து வருகிறது. நேற்றுமுன்தினம் காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில், மாவட்டத்தில் சராசரியாக 15.40 மி.மீ. மழை பதிவானது.
வடக்கு தாலுகாவில் அதிகபட்சமாக 55 மி.மீ., ஊத்துக்குளியில் 53, கலெக்டர் முகாம் அலுவலகப் பகுதியில் 52, தெற்கு தாலுகாவில் 42, கலெக்டர் அலுவலகப் பகுதியில் 35 மி.மீ. மழை பெய்தது.
மற்ற பகுதிகளில் பதிவான மழையளவு (மி.மீ.): அமராவதி அணை – 11; மடத்துக்குளம் – 7; காங்கயம் – 5.40; தாராபுரம், உப்பாறு அணை, திருமூர்த்தி அணை, திருமூர்த்தி அணை (ஐ.பி.) – தலா 5; அவிநாசி, பல்லடம், நல்லதங்காள் ஓடை, உடுமலை – தலா 4; வெள்ளகோவில் – 3.20; மூலனூர், குண்டடம் – தலா 3; வட்டமலைக்கரை ஓடை – 2.40.