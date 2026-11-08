திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் புதிய சகாப்தம்! ஜவுளி அனுபவ மையங்களால் சாத்தியம்
திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் புதிய சகாப்தம்! ஜவுளி அனுபவ மையங்களால் சாத்தியம்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:28 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
திருப்பூர்: சர்வதேச சந்தைகளில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கும் சம வாய்ப்பை உருவாக்கவும், இந்திய ஜவுளி உற்பத்தித் திறனை உலகளவில் காட்சிப்படுத்தி புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பெறவும், வெளிநாடுகளில் அமைக்கப்பட உள்ள ஜவுளி அனுபவ மையங்கள் உதவியாக இருக்கும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியை 2030ம் ஆண்டுக்குள் ரூ.3.76 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தும் இலக்குடன், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின் ஜவுளி உற்பத்தித் திறன் மற்றும் தயாரிப்புகளை சர்வதேச சந்தையில் காட்சிப்படுத்தும் வகையில், வெளிநாடுகளின் முக்கிய நகரங்களில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையங்களை அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
முதல்கட்டமாக, இத்தாலியின் மிலன், பிரான்ஸின் பாரிஸ், பிரிட்டனின் லண்டன், அமெரிக்காவின் நியூயார்க் ஆகிய நான்கு நகரங்களில் இம்மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதன் வாயிலாக, இந்திய ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்துவதுடன், வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களை நேரடியாகச் சந்தித்து புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளையும் உருவாக்க முடியும்.
முதலீடு குறைவு
குறிப்பாக, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் அதிக முதலீடு செய்யாமலேயே சர்வதேச சந்தையை அணுகுவதற்கு இம்மையங்கள் சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இத்திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு 80 சதவீத நிதிப் பங்களிப்பை வழங்குகிறது. மீதமுள்ள 20 சதவீதத்தை, சம்பந்தப்பட்ட ஜவுளி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில்கள் வழங்க உள்ளன. இந்திய ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,) சார்பில், இத்தாலி நாட்டிலுள்ள
மிலன் நகரில் மையம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முன்பதிவு வாய்ப்பு
முதலில் பதிவு செய்யும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட உள்ளது. அதேசமயம், அனைத்து ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர்களும் இவ்வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய ஜவுளித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஏ.இ.பி.சி., செயற்குழு உறுப்பினர் திருக்குமரன் உள்ளிட்டோர் 2ம் கட்டமாக மிலன் நகருக்குச் சென்று, அங்குள்ள அரசு பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர். இதன் வாயிலாக, ஏ.இ.பி.சி., வாயிலாக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்களும் இந்த மையத்தை நேரடியாகப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
ஜனவரியில் பயன்பாடு
- சுப்பிரமணியன்
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர்
ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல், மிலன் நகருக்குச் சென்று ஜவுளி அனுபவ மையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ ஆலோசனை நடத்தினார். தொடர்ந்து, இதற்கான அடுத்தகட்ட ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மிலன் ஜவுளி மையம், 2027 ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் மட்டுமின்றி, இந்திய ஜவுளித்துறையின் கீழ் வரும் அனைத்து வகையான பொருட்களையும் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்களும் இம்மையத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்திய ஜவுளித்துறையை உலகளவில் முன்னணி ஏற்றுமதி மையமாக உயர்த்துவதற்கு இத்தகைய அனுபவ மையங்கள் பக்கபலமாக இருக்கும்.
அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி
- திருக்குமரன்
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க பொதுச்செயலாளர்
ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில்கள் வாயிலாக, மிலன் நகரைப் போலவே பாரிஸ், லண்டன், நியூயார்க் நகரங்களிலும் ஜவுளி அனுபவ மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இந்தியாவின் அனைத்து ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் இம்மையங்கள் பொதுவான வர்த்தகத் தளங்களாகச் செயல்படும். இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியை அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்குக் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், ஏ.இ.பி.சி., தொலைநோக்குத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான பல்வேறு பரிந்துரைகளும் அரசிடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அடுத்த, 20 ஆண்டுகள்
- இளங்கோவன்
அனைத்து ஜவுளி ஏற்றுமதி முகமைகள் கூட்டமைப்பு தலைவர்
அடுத்த 20 ஆண்டுகள் இந்திய ஜவுளித்துறையின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கும். மொத்தம் 38 நாடுகளுடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் புதிய சந்தைகள் திறக்கப்பட உள்ளன. இத்தகைய சாதகமான சூழலில், வெளிநாடுகளில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையங்களை அமைப்பது, ஏற்றுமதியாளர்களின் உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டியாக அமையும். குறிப்பாக, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கும் சர்வதேச சந்தைகளில் சம வாய்ப்பை உருவாக்கும்.