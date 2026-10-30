/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/திருப்பூர் கலெக்டராக முத்துக்குமரன் நியமனம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:49 AM
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திருப்பூர்: தமிழகம் முழுவதும் 13 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் நேற்று பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2025, ஜூன் மாதம் முதல் திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டராக மனிஷ் நாரணவரே பணிபுரிந்துவந்தார். இவர் தற்போது, ‘டான்பி நெட்’ இயக்குனராக மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக, கரூர் கலெக்டர் முத்துக்குமரன், திருப்பூருக்கு புதிய கலெக்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய கலெக்டர், விரைவில் திருப்பூரில் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
முத்துக்குமரன்