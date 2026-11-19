/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் அசத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:25 PM
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திருப்பூர்: மாநில அளவிலான காவல் பணி திறனாய்வுப் போட்டிகள், செப். 8 முதல் 25ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகம் மற்றும் ஆவடி படைப் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்றன. மொத்தம் 368 போலீசார், 68 மோப்ப நாய்கள் பங்கேற்ற இப்போட்டியில், அறிவியல் சார்ந்த புலனாய்வு, கணினி, கணினி விழிப்புணர்வு உள்ளிட்ட 6 பிரிவுகளில் 20 போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில், திருப்பூர் மாநகர போலீசார் புகைப்படப் போட்டியில் முதலிடம், அறிவியல் சார்ந்த புலனாய்வு மற்றும் காவல் ஒளிப்பதிவு போட்டிகளில் இரண்டாமிடம் பெற்றனர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் கோப்பைகளை வழங்கிப் பாராட்டினார். திருப்பூர் மாநகர போலீசார் அதிகாரிகளும் வெற்றி பெற்ற போலீசாரை பாராட்டினர்.