நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் 3ல் திருப்பூர் வராது

UPDATED : அக் 31, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
திருப்பூர்: ஈரோடு – கரூர் வழித்தடத்தில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணி நடைபெறுவதால், வரும் 3-ம் தேதி சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அன்றைய தினம் பாலக்காடு டவுன் – திருச்சி ரயில் (எண்: 16844), ஈரோடு – புகலூர் இடையே உள்ள கொடுமுடி ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும். பராமரிப்புப் பணி முடிந்த பின்னர், தாமதமாக திருச்சிக்குப் புறப்பட்டுச் செல்லும்.
கோவை – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 16322), போத்தனூர், பொள்ளாச்சி, பழனி வழியாக திண்டுக்கல் செல்லும். இதனால், வழக்கமான வழித்தடத்தில் உள்ள கோவை வடக்கு, பீளமேடு, சிங்காநல்லுார், இருகூர், சூலுார் ரோடு, சோமனூர், திருப்பூர், ஊத்துக்குளி, ஈங்கூர், ஈரோடு, பாசூர், கொடுமுடி, புகலுார், கரூர், பாளையம், எரியோடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்குச் செல்லாது.
பயணிகள் வசதிக்காக, இந்த ரயில் கிணத்துக்கடவு, உடுமலை, ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் கூடுதலாக நின்று செல்லும்.