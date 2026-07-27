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﻿ திருப்பூர் தயாராக வேண்டிய வழிகள்... ரெடி

﻿ திருப்பூர் தயாராக வேண்டிய வழிகள்... ரெடி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:37 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:37 AM

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1. கற்றல்

திருப்பூரின் அடுத்த பெரும் பலம் மனிதவளம். ஏ.ஐ., ஆட்டோமேஷன், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். புதிய திறன்களைக் கற்ற தொழிலாளி உள்ள இடத்தில் திருப்பூர் முதலிடத்தில் நிற்கும்.

2. படைப்பு

ஆடை மட்டும் நமது ஏற்றுமதி அல்ல. புதிய யோசனைகள், புதிய ஆடை வடிவமைப்பு, நவீன தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளையும் திருப்பூர் உலகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்.

3. இணைப்பு

தனி ஆள் வளர்ச்சி இனி சாத்தியமில்லை. தொழிற்துறையும், கல்லுாரிகளும், ஆராய்ச்சியாளர்களும், ஸ்டார்ட்--அப்களும் கரம்கோர்க்க வேண்டும். அங்கிருந்துதான் உலகளாவிய புதுமை பிறக்கும்.

4. பொறுப்பு

அரசாங்கம் மட்டுமே ஒரு நகரத்தை உருவாக்கிவிட முடியாது. சாலைகள், மரங்கள், நீர்நிலைகள், பொதுச்சொத்துக்களைக் காப்பதில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சமமான கடமை உண்டு.

5. பகிர்தல்

அனுபவம் என்பது மிகப்பெரிய சொத்து. அதை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்த வேண்டும். ஒரு மூத்த தொழிலதிபர் ஒரு மாணவனுக்கு வழிகாட்டினால், அந்த நகரத்தின் வேகமே மாறும்.

6. முன்னேற்றம்

தினமும் உங்களை நீங்களே 'அப்டேட்' செய்யுங்கள். தேங்கி நிற்கும் நீர் பாசியாகும்; ஓடும் நீரே தெளிவு. சிறிய தினசரி மாற்றங்களின் தொடர்ச்சிதான் மிகப்பெரிய சாதனை.

7. துணிச்சல்

திருப்பூரின் ரத்தத்திலேயே ஊறியது துணிச்சல்தான். எளிய ஊராக இருந்து உலக சந்தையைக் கைப்பற்றிய வரலாறு நமக்கு உண்டு. அதே துணிச்சலோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் வரவேற்போம்.

8. பறத்தல்

திருப்பூர் வெறும் தொழில் நகரம் மட்டுமல்ல. பசுமை, புதுமை, தொழில்நுட்பம், மனிதவள மேம்பாடு என அனைத்துத் துறைகளிலும் உலகக்கே முன்மாதிரியாக உயர வேண்டும்.

9. வழிகாட்டல்

அனுபவம் உள்ளவர்கள் வெறும் முதலாளியாக இல்லாமல் ஆசானாக மாற வேண்டும். ஒரு தொலைநோக்குள்ள வழிகாட்டி, நாளைய தொழிலதிபர்களை உருவாக்கும் தொழிற்சாலை.

10. உலகப்பார்வை

உள்ளூர்ச் சந்தையைத் தாண்டிச் சிந்திக்க வேண்டும். உலகளாவிய தொழில்நுட்பங்கள், சர்வதேச சந்தைப் போக்குகள், புதிய தரநிலைகள் ஆகியவற்றை தினமும் கவனமாகக் கற்க வேண்டும்.



11. தரக்கட்டுப்பாடு

தரத்தில் சிறு சமரசமும் பேரழிவு தரும். 'முதல் முறையிலேயே சரியான தயாரிப்பு' என்ற உயரிய தரக்கட்டுப்பாடே உலக வாடிக்கையாளர்களின் நிரந்தர நம்பிக்கையைப் பெற்றுத்தரும்.

12. நிதி மேலாண்மை

வணிகத்தில் லாபம் மட்டும் போதாது; சரியான நிதித் திட்டமிடல் தேவை. அவசர கால நிதியை ஒதுக்குவதும், முறையான முதலீடுகளைச் செய்வதுமே தொழில் தடங்கல்களைத் தாங்கும் கேடயம்.

13. சமூக இணக்கம்

பல மாநிலத் தொழிலாளர்கள் வாழும் மாநகரம், திருப்பூர். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, பாதுகாப்பான, நட்பான சமூகச் சூழலைப் பேணுவதே மாநகரத்தின் அமைதிக்கு அஸ்திவாரம்.

14. ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு(ஆர் அண்ட் டி)

வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்க வேண்டும். புதிய நுால்கள், புதுமையான சாயமுறைகள் பற்றிய தொடர் ஆராய்ச்சியே திருப்பூரை சந்தையில் எப்போதும் முன்னிலையில் வைக்கும்.

15. இளைஞர் சக்தி

இளைஞர்களிடம் யோசனைகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. அவர்களுக்கு வாய்ப்பும், சுதந்திரமும், மூலதனமும் தாருங்கள். அவர்கள் திருப்பூரின் அடுத்த அத்தியாயத்தை பிரம்மாண்டமாக எழுதுவார்கள்.

கற்றல்

திருப்பூரின் அடுத்த பெரும் பலம் மனிதவளம். ஏ.ஐ., ஆட்டோமேஷன், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். புதிய திறன்களைக் கற்ற தொழிலாளி உள்ள இடத்தில் திருப்பூர் முதலிடத்தில் நிற்கும்.

படைப்பு

ஆடை மட்டும் நமது ஏற்றுமதி அல்ல. புதிய யோசனைகள், புதிய ஆடை வடிவமைப்பு, நவீன தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளையும் திருப்பூர் உலகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்.

இணைப்பு

தனி ஆள் வளர்ச்சி இனி சாத்தியமில்லை. தொழிற்துறையும், கல்லுாரிகளும், ஆராய்ச்சியாளர்களும், ஸ்டார்ட்--அப்களும் கரம்கோர்க்க வேண்டும். அங்கிருந்துதான் உலகளாவிய புதுமை பிறக்கும்.

பொறுப்பு

அரசாங்கம் மட்டுமே ஒரு நகரத்தை உருவாக்கிவிட முடியாது. சாலைகள், மரங்கள், நீர்நிலைகள், பொதுச்சொத்துக்களைக் காப்பதில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சமமான கடமை உண்டு.

பகிர்தல்

அனுபவம் என்பது மிகப்பெரிய சொத்து. அதை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்த வேண்டும். ஒரு மூத்த தொழிலதிபர் ஒரு மாணவனுக்கு வழிகாட்டினால், அந்த நகரத்தின் வேகமே மாறும்.

முன்னேற்றம்

தினமும் உங்களை நீங்களே 'அப்டேட்' செய்யுங்கள். தேங்கி நிற்கும் நீர் பாசியாகும்; ஓடும் நீரே தெளிவு. சிறிய தினசரி மாற்றங்களின் தொடர்ச்சிதான் மிகப்பெரிய சாதனை.

துணிச்சல்

திருப்பூரின் ரத்தத்திலேயே ஊறியது துணிச்சல்தான். அதே துணிச்சலோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் வரவேற்போம்.

பறத்தல்

திருப்பூர் வெறும் தொழில் நகரம் மட்டுமல்ல. பசுமை, புதுமை, தொழில்நுட்பம், மனிதவள மேம்பாடு என அனைத்துத் துறைகளிலும் உலகுக்கே முன்மாதிரியாக உயர வேண்டும்.

வழிகாட்டல்

அனுபவம் உள்ளவர்கள் வெறும் முதலாளியாக இல்லாமல் ஆசானாக மாற வேண்டும். ஒரு தொலைநோக்குள்ள வழிகாட்டி, நாளைய தொழிலதிபர்களை உருவாக்கும் தொழிற்சாலை.

உலகப்பார்வை

உள்ளூர்ச் சந்தையைத் தாண்டிச் சிந்திக்க வேண்டும். உலகளாவிய தொழில்நுட்பங்கள், சர்வதேச சந்தைப் போக்குகள், புதிய தரநிலைகள் ஆகியவற்றை தினமும் கவனமாகக் கற்க வேண்டும்.

தரக்கட்டுப்பாடு

தரத்தில் சிறு சமரசமும் பேரழிவு தரும். 'முதல் முறையிலேயே சரியான தயாரிப்பு' என்ற உயரிய தரக்கட்டுப்பாடே உலக வாடிக்கையாளர்களின் நிரந்தர நம்பிக்கையைப் பெற்றுத்தரும்.

நிதி மேலாண்மை

வணிகத்தில் லாபம் மட்டும் போதாது; சரியான நிதித் திட்டமிடல் தேவை. அவசர கால நிதியை ஒதுக்குவதும், முறையான முதலீடுகளைச் செய்வதுமே தொழில் தடங்கல்களைத் தாங்கும் கேடயம்.

சமூக இணக்கம்

பல மாநிலத் தொழிலாளர்கள் வாழும் மாநகரம், திருப்பூர். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, பாதுகாப்பான, நட்பான சமூகச் சூழலைப் பேணுவதே அமைதிக்கு அஸ்திவாரம்.

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (ஆர் அண்ட் டி)

வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்க வேண்டும். புதிய நுால்கள், புதுமையான சாயமுறைகள் பற்றிய தொடர் ஆராய்ச்சியே திருப்பூரை சந்தையில் எப்போதும் முன்னிலையில் வைக்கும்.

இளைஞர் சக்தி

இளைஞர்களிடம் யோசனைகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. அவர்களுக்கு வாய்ப்பும், சுதந்திரமும், மூலதனமும் தாருங்கள். அவர்கள் திருப்பூரின் அடுத்த அத்தியாயத்தை பிரம்மாண்டமாக எழுதுவார்கள்.

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