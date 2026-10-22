திருப்பூர் செய்திகள்

UPDATED : அக் 19, 2026 02:59 AM
ADDED : அக் 19, 2026 02:57 AM
நெருங்குகிறது தீபாவளி; கடைகள் அமர்க்களம்
திருப்பூர்: தீபாவளிக்கு இன்னும் 19 நாட்களே உள்ள நிலையில், திருப்பூரில் பண்டிகை விற்பனை களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.
ஜவுளி, பர்னிச்சர், மொபைல்போன், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனையகங்களில் வாடிக்கையாளர் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
பனியன் நகரான திருப்பூரில், வெளிமாவட்டங்கள், வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வசிக்கின்றனர்.
இவர்களின் முக்கியப் பண்டிகையான தீபாவளிக்காக புத்தாடைகள், அணிகலன்கள், பட்டாசுகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.
ஜவுளிக் கடைகளில் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருக்கும் ஏற்ற புதிய வடிவமைப்பு ஆடைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
மொபைல்போன், டி.வி., பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், பர்னிச்சர் உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கும் சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது.
விலைத்தள்ளுபடி, பரிசுப் பொருட்கள், பழைய பொருட்களை மாற்றும் சலுகை, எளிய தவணை வசதி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்கின்றன. பனியன் நிறுவனங்களில் அடுத்த வாரம் முதல் போனஸ் வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், வாரச்சம்பளம் பெற்ற தொழிலாளர்கள் பலர் குடும்பத்துடன் நேற்று தீபாவளி பொருட்கள் வாங்கக் கடைகளுக்குச் சென்றனர். தொடர் விடுமுறையும் இதற்கு வசதியாக அமைந்தது.
புதுமார்க்கெட் வீதி, காமராஜர் ரோடு, பல்லடம், தாராபுரம், காங்கயம், அவிநாசி ரோடுகள், குமரன் ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடைகளில் கூட்டம் அதிகரித்தது.
இதனால் நகரின் பிரதான சாலைகளில் வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது.
சேவூர் அருகே தொடர் விபத்துகள்
ஆட்டோ மோதி வாலிபர் பலி
சேவூர்: சேவூர் அருகே பாப்பாங்குளம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் வசிப்பவர் வடிவேலு, 24. இவரது நண்பர், சேலம் மாவட்டம், சர்க்கார் பைரோஜி கிராமம், அக்கரைப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த நவநீதன், 21. இருவரும் பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தனர்.
நேற்று இருவரும் டூவீலரில் சேவூர் – புளியம்பட்டி ரோட்டில் சென்றனர். சந்தைப்பாளையம் பிரிவு அருகே ரோட்டைக் கடக்க முயன்றபோது, புளியம்பட்டியில் இருந்து அவிநாசி நோக்கி கோழி லோடு ஏற்றி வந்த சரக்கு ஆட்டோ, டூவீலர் மீது பலமாக மோதியது. இதில் நவநீதன் உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த வடிவேலு, மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சரக்கு ஆட்டோ டிரைவர் தப்பியோடினார்.
விபத்து நடந்த சந்தைப்பாளையம் பகுதியில், 100 அடி இடைவெளியில் தனியார் மதுக்கூடமும் டாஸ்மாக் கடையும் அமைந்துள்ளது. மது அருந்திவிட்டு வெளியே வருபவர்கள் ரோட்டைக் கடக்கும்போது அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும் என நெடுஞ்சாலைத் துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்கின்றனர் பொதுமக்கள்.
பணிச்சுமை, மன உளைச்சல்
ஆசிரியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு
திருப்பூர்: தேர்ச்சி சதவீதத்தைக் காரணம் காட்டி ஆசிரியர்களுக்குப் பணிச்சுமை, மன உளைச்சல் ஏற்படுத்துவதாக, திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலருக்கு தமிழ்நாடு விடியல் ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் சுந்தரமூர்த்தி அறிக்கை: காலாண்டுத் தேர்வில் 51 சதவீதத்துக்கும் குறைவாகத் தேர்ச்சி அளித்த ஆசிரியர்கள், விடைத்தாள்கள், விடைக்குறிப்புகள், மதிப்பெண் பட்டியல்களுடன் பகுப்பாய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
கல்வித் தரத்தையும் மாணவர்களின் கற்றல் திறனையும் மேம்படுத்துவது அவசியம் என்றாலும், தேர்ச்சி சதவீதத்தை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு தொடர்ந்து உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பது ஆசிரியர்களுக்குப் பணிச்சுமையையும் மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தும். ஆசிரியர்களின் பணிச்சூழல், உடல் நலனுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். இப்போக்கு தொடர்ந்தால் முதல்வர் உள்ளிட்டோரிடம் முறையிட வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
சி.இ.ஓ. விளக்கம்
மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாளிடம் கேட்டபோது, “தேர்ச்சி சதவீதத்தை அதிகரிக்க தேர்வுத்துறையின் வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாகவே பகுப்பாய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. தேர்வு முடிவுகள் குறித்து ஆலோசித்தால்தான் அடுத்தடுத்த தேர்வுகளில் தேர்ச்சி சதவீதத்தை உயர்த்த முடியும். ஒவ்வொரு தேர்வுக்குப் பிறகும் இதுபோன்ற கூட்டங்கள் நடத்தப்படுவது வழக்கமானதுதான்,” என்றார்.
களைகட்டிய கடை வீதிகள்
திருப்பூர்: சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, பூக்கள், பழங்கள் உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களை வாங்க திருப்பூர் கடை வீதிகளில் நேற்று மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால், நகரின் முக்கிய வீதிகள் விழாக்கோலம் பூண்டன.
கடந்த 11-ம் தேதி தொடங்கிய நவராத்திரி விழாவையொட்டி, கோவில்கள், வீடுகளில் கொலு வைத்து வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நவராத்திரியின் ஒன்பதாம் நாளான இன்று சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையும், நாளை விஜயதசமியும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
திருப்பூரில் பின்னலாடை உற்பத்தி, ஜாப் ஒர்க் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களில் நேற்று துாய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன. வாசல்களில் மாவிலைத் தோரணங்கள் கட்டப்பட்டு, வண்ணக் காகிதங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. சுவாமி படங்களை வைத்து, பழங்கள், வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்டல், பொரி, அவல் உள்ளிட்டவற்றைப் படையலிட்டு இன்று பூஜை நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விற்பனை ஜோர்
பூஜைக்குத் தேவையான தேங்காய், பழங்கள், திருஷ்டிப் பூசணிக்காய், மாவிலை, வாழை இலை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை நேற்று களைகட்டியது. வீரராகவப் பெருமாள் கோவில் அருகேயுள்ள பூ மார்க்கெட்டில் பூக்கள், இலைகள் வாங்க மக்கள் திரண்டனர். சாலையோரக் கடைகளிலும் மாவிலைத் தோரணங்கள், வாழைக் கன்றுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
பூக்கள் விலை விர்ர்...
தேவை அதிகரித்து, வரத்து குறைந்ததால் பூக்களின் விலை உயர்ந்தது. செவ்வந்தி கிலோ ரூ.400 முதல் ரூ.700 வரையும், மல்லிகை ரூ.1,400 முதல் ரூ.1,600 வரையும் விற்பனையானது. முல்லை, ஜாதி முல்லை தலா ரூ.1,200, கோழிக்கொண்டை ரூ.200, செண்டுமல்லி ரூ.160, சம்பங்கி ரூ.240, அரளி ரூ.350 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கமகம பொங்கல்
நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து பூஜை நடத்தப்படுவதால், பிரசாதம் தயாரிப்பிலும் உணவகங்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டன. கருப்பு, வெள்ளை சுண்டல் கிலோ ரூ.250-க்கும், சர்க்கரைப் பொங்கல், கேசரி கிலோ ரூ.300 வரையும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
கூடுதல் போனஸ் வேண்டும்
தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தல்
திருப்பூர்: பின்னலாடை தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த ஆண்டைவிட கூடுதல் தீபாவளி போனஸ் வழங்குவதுடன், பண்டிகைக்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பே வழங்க வேண்டும் என, ஏ.ஐ.டி.யு.சி. வலியுறுத்தியுள்ளது.
பனியன் பேக்டரி லேபர் யூனியன் (ஏ.ஐ.டி.யு.சி.) பொதுக்குழுக் கூட்டம், திருப்பூர் ஊத்துக்குளி ரோட்டிலுள்ள மாவட்ட அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. துணைத் தலைவர் இசாக் தலைமை வகித்தார். பொதுச் செயலாளர் சேகர், செயலாளர் செந்தில்குமார், பொருளாளர் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நடப்பு ஆண்டுக்கான உறுப்பினர் சேர்க்கையை டிச. 10-க்குள் முடிக்க வேண்டும்.
பனியன் மற்றும் சார்பு நிறுவனத் தொழிலாளர்களுக்கு கூடுதல் தீபாவளி போனஸ் வழங்கி, 10 நாட்களுக்கு முன்பே வழங்க வேண்டும். பீஸ்ரேட் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் நியாயமான போனஸ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அறிவும் உழைப்பும் திருப்பூரை உயர்த்தும் சக்திகள்
திருப்பூர்: ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சி என்பது தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கையால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. அங்கு உருவாகும் அறிவு, வளர்க்கப்படும் திறமை, புதிய சிந்தனைகளுக்கு அளிக்கப்படும் வாய்ப்பு ஆகியவையும் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன.
உழைப்பால் உயர்ந்த திருப்பூர், கல்வியையும் தொழில்நுட்ப அறிவையும் வளர்ச்சியுடன் இணைத்துக்கொள்ளும்போது, அடுத்தகட்ட முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் விரிவடையும்.
சரஸ்வதி பூஜை அறிவைப் போற்றுகிறது. ஆயுத பூஜை உழைப்புக்குத் துணையாக இருக்கும் கருவிகளைப் போற்றுகிறது. அறிவும் உழைப்பும் ஒன்றிணையும்போதுதான் முழுமையான வளர்ச்சி சாத்தியம் என்பதை இந்த இரு விழாக்களும் உணர்த்துகின்றன.
அறிவின் ஆற்றல்
கல்வி என்பது பாடப்புத்தகங்களையும் மதிப்பெண்களையும் தாண்டியது. ஒரு பிரச்னைக்குத் தீர்வு காண்பது, புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப மாறிக்கொள்வது, கற்றதைச் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்துவது எனப் பல திறன்களை வளர்ப்பதே கல்வியின் நோக்கம். இத்தகைய அறிவு தனிமனித வாழ்க்கையையும் அவர் சார்ந்த தொழிலையும் மேம்படுத்தும்.
திருப்பூரில் அனுபவத்துடன் தொழில்நுட்ப அறிவும் சேர்ந்தால், பணியின் தரத்தை உயர்த்தவும் உற்பத்தியில் ஏற்படும் தவறுகளைக் குறைக்கவும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் முடியும்.
திறனின் தேவை
பின்னலாடைத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் இயந்திர இயக்கம், பராமரிப்பு, தரக்கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்றால் கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்க முடியும். வடிவமைப்பாளர்கள் கணினிவழி வடிவமைப்பைக் கற்றுக்கொண்டால் தங்கள் படைப்பாற்றலை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லலாம். உற்பத்தித் திட்டமிடல், கணக்கியல், பொருள் மேலாண்மை போன்ற துறைகளிலும் தொழில்நுட்ப அறிவு புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும்.
எனவே, கல்வி என்பது வேலைக்கான தகுதியைப் பெறுவதுடன் முடிந்துவிடக் கூடாது. மாறிவரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான அடித்தளமாகவும் அது இருக்க வேண்டும்.
இளைஞர் முன்னேற்றம்
பள்ளி, கல்லுாரிப் படிப்பை முடிக்கும் இளைஞர்களுக்குத் தொழில்நுட்பக் கல்வியும் நடைமுறைப் பயிற்சியும் அவசியம். கல்வி நிறுவனங்களும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால், மாணவர்கள் படிக்கும்போதே தொழில்துறையின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். இதனால் வேலைக்குத் தயாரான இளைஞர்களை உருவாக்கலாம்.
புதிய பொருட்களை உருவாக்குவது, தொழிலில் உள்ள சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்பது, சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்குவது என இளைஞர்கள் தங்கள் அறிவைப் பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். வடிவமைப்பு, கணக்கியல், சந்தைப்படுத்தல், இணையவழி விற்பனை ஆகியவற்றில் கிடைக்கும் பயிற்சியும் தொழில்முனைவுக்கு உதவும்.
புதுமையின் பாதை
துணிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வது, தண்ணீர் மற்றும் மின்சாரப் பயன்பாட்டைக் குறைப்பது, உற்பத்தியில் வீணாவதைக் கட்டுப்படுத்துவது போன்ற முயற்சிகள் திருப்பூரின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானவை. இவற்றில் இளைஞர்களின் அறிவும் புதிய சிந்தனைகளும் பயனளிக்க முடியும்.
ஏற்கெனவே செய்துவரும் பணியைத் தொடர்ந்து செய்வதுடன், அதை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்ய முடியுமா என்று சிந்திப்பதே புதுமைக்கு வழிவகுக்கும். இதற்குத் தொழில்நுட்ப அறிவுடன் ஆராயும் மனப்பான்மையும் தேவை.
பெண்களின் வளர்ச்சி
தொழில்நுட்பப் பயிற்சி, கணினி அறிவு, நிர்வாகத் திறன் ஆகியவை பெண்களுக்கு அதிகப் பொறுப்புகளை ஏற்கவும் தலைமைப் பணிகளுக்குச் செல்லவும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். சொந்தத் தொழில் தொடங்கவும் குடும்பத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் கல்வி துணை நிற்கும்.
ஏற்கெனவே தொழிலில் அனுபவம் பெற்றவர்களும் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புகள் கிடைக்க வேண்டும். வயதோ, கல்வித் தகுதியோ கற்றலுக்கு முடிவல்ல; தொடர்ந்து திறனை மேம்படுத்திக்கொள்வதே இன்றைய தொழில் உலகின் தேவை.
கல்வி நிறுவனங்கள்
தொழில்துறைக்கு என்னென்ன திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து, அதற்கேற்ப பயிற்சித் திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு நேரடிப் பயிற்சி, தொழிற்சாலை அனுபவம், புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறியும் வாய்ப்பு ஆகியவை வழங்கப்பட வேண்டும். தொழிலில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் குறுகிய காலப் பயிற்சிகள் ஏற்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய முயற்சிகள் தனிநபரின் வளர்ச்சியுடன் நிறுவனங்களின் செயல்திறனையும் உயர்த்தும்.
எதிர்காலத் திருப்பூர்
ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சியை உற்பத்தியால் மட்டுமே அளவிட முடியாது. திறமையான மனிதவளம், புதிய முயற்சிகள், தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை ஆகியவையும் முக்கியம். இயந்திரங்கள் உற்பத்திக்கு உதவலாம்; அவற்றைச் சிறப்பாக இயக்கவும் குறைகளைச் சரிசெய்யவும் புதிய வழிகளை உருவாக்கவும் மனித அறிவு அவசியம்.
சரஸ்வதி பூஜையில் அறிவைப் போற்றுவதுடன் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான உறுதியையும் ஏற்போம். ஆயுத பூஜையில் கருவிகளை வழிபடுவதுடன் அவற்றைத் திறமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்தும் அறிவையும் வளர்ப்போம்.
உழைப்பால் உயர்ந்த திருப்பூர், அறிவையும் திறனையும் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியின் அடித்தளமாக்க வேண்டும். கல்வி வழிகாட்ட, தொழில்நுட்பம் துணை நிற்க, உழைப்பு செயல்படும்போது தனிமனித முன்னேற்றமும் நகரத்தின் வளர்ச்சியும் ஒன்றாகப் பயணிக்கும்.
ஸ்ரீ காரண பெருமாள் கோவிலில்
திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்
திருப்பூர்: மங்கலம் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத காரணப்பெருமாள் கோவில் திருக்கல்யாண உற்சவம், ‘கோவிந்த பராக்... கோவிந்த பராக்...’ என்ற பக்தி முழக்கத்துடன் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மங்கலம் ஊராட்சி, அக்ரஹாரப்புத்துார் மற்றும் வேட்டுவபாளையம் கருவேலாங்காடு காட்டுக்கோவில் பகுதிகளில் உள்ள காரணப்பெருமாள் கோவில்களில், ஆறு கிராம மக்கள் இணைந்து ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி முதல் சனிக்கிழமை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடத்துகின்றனர்.
கடந்த 16-ம் தேதி கொண்டி தீர்த்தம், பிறந்த வீட்டு சீர்வரிசை கொண்டு வரப்பட்டது. சாமளாபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோவில் பட்டாச்சாரியார்கள் தலைமையில், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத காரணப்பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது.
நேற்று காலை நொய்யல் ஆற்றங்கரையில், காரணப்பெருமாள் கருட வாகனத்திலும், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத காரணப்பெருமாள் தனிச் சப்பரத்திலும் எழுந்தருளினர். சுவாமிகளுக்குச் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, தாசர்கள் பந்தசேர்வை ஆடி, கவாளம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
இரவு 7 மணிக்கு, வாணவேடிக்கையுடன் சுவாமிகள் காட்டுக்கோவிலுக்குப் புறப்பட்டனர். இரவு 10 மணிக்கு ஹரிசேவை, கவாள பூஜை நடைபெற்றன. இன்று காலை மஞ்சள் நீராட்டு விழாவைத் தொடர்ந்து, சுவாமிகள் காட்டுக்கோவிலில் இருந்து வீட்டுக்கோவிலுக்கு எழுந்தருள உள்ளதாக விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
10 டன் பாலிதீன் கவர்கள்
மறுசுழற்சி அனுப்பி சாதனை
பெருமாநல்லுார்: பெருமாநல்லுார் ஊராட்சியில் கடந்த பிப்ரவரி முதல், எட்டு மாதங்களில் 10,690 கிலோ பாலிதீன் கவர்கள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி மையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சி குப்பை மேலாண்மை தன்னார்வலர் குழு சார்பில், ஏற்கனவே 6,765 கிலோ அனுப்பப்பட்ட நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 3,925 கிலோ அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிக்கு ஊராட்சி நிர்வாகம், காமராஜர் கலாம் கல்வி அறக்கட்டளை, பெருமாநல்லுார் ரோட்டரி சங்கம், கே.எம்.சி. சட்டக் கல்லுாரி, ஆதித்யா அகாடமி, கோவர்த்தனாம்பிகை காஸ் ஏஜென்சி, வீ த லீடர்ஸ், துாய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் உறுதுணையாக இருந்தனர். ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பொதுமக்கள், துாய்மைப் பணியாளர்கள், தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்த தன்னார்வலர் குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
சமஸ்கிருத வகுப்பில்
இலவசமாக சேரலாம்
திருப்பூர்: திருப்பூரில் இலவச சமஸ்கிருதப் பயிற்சி வகுப்பில் சேர ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமஸ்கிருத பாரதி சார்பில், திருப்பூர் சிவாஜி மந்திரியில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரண்டு மணி நேரம் இலவச சமஸ்கிருதப் பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. இதில் 13 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் பங்கேற்கலாம். பயிற்சி நிறைவில் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு, இப்பயிற்சி வகுப்புக்கான சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் 93632 22184 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
மாவட்டத்தில் 15.40 மி.மீ. சராசரி மழை
திருப்பூர்: மாவட்டம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாகப் பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில், மாவட்டத்தில் சராசரியாக 15.40 மி.மீ. மழை பதிவானது.
வடக்கு தாலுகாவில் அதிகபட்சமாக 55 மி.மீ., ஊத்துக்குளியில் 53, கலெக்டர் முகாம் அலுவலகப் பகுதியில் 52, தெற்கு தாலுகாவில் 42, கலெக்டர் அலுவலகப் பகுதியில் 35 மி.மீ. மழை பெய்தது.
மற்ற பகுதிகளில் பதிவான மழையளவு (மி.மீ.): அமராவதி அணை – 11; மடத்துக்குளம் – 7; காங்கயம் – 5.40; தாராபுரம், உப்பாறு அணை, திருமூர்த்தி அணை, திருமூர்த்தி அணை (ஐ.பி.) – தலா 5; அவிநாசி, பல்லடம், நல்லதங்காள் ஓடை, உடுமலை – தலா 4; வெள்ளகோவில் – 3.20; மூலனூர், குண்டடம் – தலா 3; வட்டமலைக்கரை ஓடை – 2.40.
பண்டிகைக்காக தனியார் பஸ்களை
இயக்கிய அரசு போக்குவரத்து கழகம்
திருப்பூர்: சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி தொடர் விடுமுறையையொட்டி, பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் வகையில் திருப்பூரில் அரசு தரப்பில் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
பொங்கல், தீபாவளி உள்ளிட்ட முக்கிய பண்டிகைகளின்போது பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதல் சிறப்புப் பஸ்கள் இயக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டு சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமியையொட்டியும் திருப்பூர் மத்திய, புதிய மற்றும் கோவில் வழி பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் பல்வேறு வழித்தடங்களில் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. ஒப்பந்த அடிப்படையில் இவற்றை அரசுப் போக்குவரத்துக்கழகம் இயக்கியது.
வழித்தட விவரங்களுடன் கூடிய ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டு, பல வண்ணங்களில் பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. அரசு பஸ்களைப் போலவே இயக்கப்பட்டதால், அவை அரசு பஸ்களா அல்லது தனியார் பஸ்களா எனப் பயணிகளிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டது. இந்த பஸ்களில் தனியார் டிரைவர்களும், அரசு போக்குவரத்துக் கழக நடத்துனர்களும் பணியில் இருந்தனர்.
வழக்கமாக தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளின்போது மேற்கொள்ளப்படும் இந்த ஏற்பாடு, இம்முறை சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமிக்கும் செய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.