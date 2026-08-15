﻿ திருப்பூர் நெக்ஸ்ட் சுதந்திர தின சூளுரைகள்

UPDATED : ஆக 14, 2026 05:43 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 05:35 AM
- நமது நிருபர் குழு -
2026 ஆகஸ்ட் 15.
சுதந்திர இந்தியா தனது 80-வது ஆண்டில் கம்பீரமாக அடியெடுத்து வைக்கிறது.
இது கடந்த கால சாதனைகளை நினைத்துப் பெருமைப்படும் நாள் மட்டுமல்ல; அடுத்த தசாப்தத்திற்கான இலக்கை தீர்மானிக்கும் திருநாள்.
2035-க்குள் தமிழகம் தனது பொருளாதார வலிமையை புதிய உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்கிறது. அந்தப் பயணத்தில் திருப்பூரின் இலக்கு எது?
உலக நாடுகளுக்கு ஆடைகளைத் தைத்துக் கொடுக்கும் வெறும் உற்பத்திக் கூடமாக மட்டும் இயங்கப்போகிறோமா? அல்லது நாளை உலகம் தேடப்போகும் ஜவுளித் தொழில்நுட்பத்தை இன்றே உருவாக்கும் மையமாக மாறப்போகிறோமா?
தளங்களிலும் தொழில்துறைக்கு பூரண சுதந்திரம் தேவை.
2035-ஐ நோக்கிய தமிழகத்தின் பொருளாதாரப் பயணத்தில், திருப்பூர் தனது அடுத்த அத்தியாயத்தை எழுதத் தொடங்குகிறது. அந்த அத்தியாயம் வெறும் 'அதிக உற்பத்தி'யைப் பற்றியது அல்ல — அதிக மதிப்பு, அதிக தொழில்நுட்பம், அதிக பசுமை மற்றும் உலகளாவிய நம்பிக்கை!
சுதந்திர தினத்தில் நாம் ஏற்றும் தேசியக் கொடியைப் போல, திருப்பூரின் கனவுகளும் உயரப் பறக்கட்டும்.
20 சுதந்திர சூளுரைகள் — இதோ 'திருப்பூர் நெக்ஸ்ட்'.
சுதந்திர சிந்தனை
சக்திவேல், தலைவர், ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.):
பிரிட்டனுடனான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் (எப்.டி.ஏ.) நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இந்தியா ஏற்கனவே பல நாடுகளுடன் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்டமாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான ஒப்பந்தத்தையும் எதிர்பார்க்கிறோம்.
இதன் மூலம் இந்திய ஆடைப் பொருட்களின் உலகளாவிய போட்டித்திறன் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். ஜவுளித்துறை புதிய முதலீடுகளையும், ஆடை ஏற்றுமதி வளர்ச்சியையும், லட்சக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகளையும் பெறும்.
சூளுரை: வர்த்தக ஒப்பந்தங்களைச்
சரியாகப் பயன்படுத்தி, இந்தியாவை உலகளாவிய ஆடைக் கொள்முதல் மையமாக வலுப்படுத்துவதே தொழில்துறையின் அடுத்த சுதந்திரம்.
சுதந்திர வாரியம்
சுப்பிரமணியன், தலைவர், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்
திருப்பூர் பின்னலாடைத்துறை நாட்டிற்கு அதிக அன்னியச் செலாவணியை ஈட்டித் தரும் ஒரு முக்கியத் துாண். ஆனால் இது ஒரே தொழிலல்ல; நுாற்பு, சாயமிடுதல், அச்சிடுதல், தையல், பேக்கிங் என பல பிரிவுகள் இணைந்த ஒரு பிரம்மாண்டச் சங்கிலி.
ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் உள்ள பிரத்யேகச் சவால்களை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து தீர்க்க, மத்திய -மாநில அரசுப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தொழில்துறை வல்லுநர்கள் அடங்கிய 'தனித்துவமான பின்னலாடைத் தொழில் வாரியம்' (Knitwear Board) அமைக்கப்பட வேண்டும்.
சூளுரை: அரசின் தலையீடின்றி
இயங்குவது மட்டும் சுதந்திரமல்ல; தொழில்துறையின் குரலை அரசுக்கு நேரடியாகக் கொண்டு சென்று தீர்வுகாணும் சுதந்திரமான அதிகார அமைப்பை
உருவாக்குவதே!
சுதந்திர மூலப்பொருள்
சண்முகசுந்தரம், தலைவர், தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள்
சங்கம்(சைமா)
இந்தியாவில் போதிய அளவு பருத்தி விளைந்தாலும், சில நேரங்களில் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் தட்டுப்பாட்டினாலும் விலை ஏற்றத்தினாலும் உள்நாட்டு ஜவுளித்தொழில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை
கிடைப்பதை உறுதி செய்வது போல,
உள்நாட்டு ஜவுளித் தொழிலுக்குத்
தேவையான மூலப்பொருள் நியாயமான விலையில் தடையின்றிக் கிடைப்பதையும் அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். மூலப்
பொருள் ஏற்றுமதியை விட, உள்நாட்டு
உற்பத்திக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்
பட வேண்டும்.
சூளுரை: தடையற்ற, நிலையான ஆடை உற்பத்திக்கு முதலில் தேவைப்படுவது... நியாயமான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய சுதந்திரமான மூலப்பொருள் பாதுகாப்பே.
சுதந்திரப் பசுமை
காந்திராஜன், தலைவர், திருப்பூர் சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம்
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் திருப்பூர் சாயத்துறை உலகிற்கே வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறது. 'பூஜ்ய கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு' முறை மூலம் தினமும் 10 கோடி லிட்டர் கழிவுநீர் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நிலத்தடி நீரைக் காக்கும் திருப்பூரின் இந்த 17 ஆண்டுகாலப் பசுமைப் போராட்டத்திற்கு அரசு உரிய அங்கீகாரமும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்க வேண்டும். தண்ணீரைச் சேமிக்கும் ஆலைகளுக்கு 'வாட்டர் கிரெடிட்' மற்றும் 'கிரீன் டேக்' சலுகைகளை
வழங்கி ஊக்குவிக்கலாம்.
சூளுரை: தொழில் செய்வது எப்படி உரிமையோ, அதேபோல இயற்கையைச் சேதப்படுத்தாமல்
பாதுகாத்துப் பேரமைப்பை உருவாக்குவதும் நமது தலையாய பொறுப்பு.
சுதந்திரத் தீர்வு
'சோழா' அப்புக்குட்டி, தலைவர், தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன்
நாட்டின் உற்பத்தி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஜவுளித்துறை, தனித்தனி ஆலைகளாகச் சிந்திக்காமல் ஒட்டுமொத்தத் துறையின் சவால்களுக்கும் தீர்வு காண வேண்டும்.
டெக்ஸ்டைல் நிறுவனங்கள், பொறியியல் கல்லுாரிகள், ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் மற்றும் ஸ்டார்ட்அப்கள் இணைந்து தொழிற்சாலைகளின் சிக்கல்களுக்குப் புதிய தீர்வுகளை உருவாக்க வேண்டும். அதேவேளையில், நுாற்பாலைகள் முதல் பின்னலாடைப் பிரிவுகள் வரை அனைவருக்கும் மூலப்பொருளான பஞ்சு, ஆண்டு முழுவதும் தடையின்றியும் நியாயமான விலையிலும் கிடைக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
சூளுரை: மூலப்பொருள் கிடைப்பதிலும் அதன் விலையிலும் இருக்கும் அச்சம் நீங்கினால் மட்டுமே ஜவுளித்தொழில் உண்மையான சுதந்திரத்தைப் பெறும்.
சுதந்திரப் போட்டி
சந்திரன், தலைவர், ஈஸ்ட்மேன் குழுமம்:
கொரோனாவுக்குப் பிந்தைய சூழலில், சர்வதேச வர்த்தகம் சீனாவை மட்டும் சார்ந்து இயங்காமல் 'சீனா பிளஸ் 1' என்ற புதிய திசையை நோக்கி நகர்ந்தது. இதன் பலனை வியட்நாம், வங்கதேசம், ஜோர்டான், எகிப்து போன்ற நாடுகள் உடனடியாக அறுவடை செய்தன.
செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தித் தொழில்நுட்பத்தில் நாம் இன்னும் முழுமையான வேகம் பெறாததால், இந்தியாவுக்கான வாய்ப்புகள் சற்று தாமதமாகின்றன. மத்திய, மாநில அரசுகளின் தொழில்நுட்ப மானியங்களைப் பயன்படுத்தி திருப்பூரின் முன்னணி நிறுவனங்கள் இப்போது செயற்கை நுாலிழை உற்பத்திக்கு அதிவேகமாக மாறி வருகின்றன.
சூளுரை: உலகச் சந்தையின் புதிய தேவை களுக்கு ஏற்ப உள்கட்டமைப்பை உயர்த்தி, சர்வதேச அளவில் விலையிலும், தரத்திலும் போட்டியிடும் சுதந்திரத்தைப் பெறுவோம்.
சுதந்திர மறுசுழற்சி
கிருஷ்ணகுமார், நிர்வாக மேலாளர், சுலோச்சனா காட்டன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்:
இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் மிலாஞ்ச் உற்பத்தி செய்யும் நுாற்பாலை என்ற பெருமையுடன், பைபர் முதல் ஆயத்த ஆடை வரை ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிக் குழுமமாகச் செயல்படுகிறோம். தினமும் 70 லட்சம் பயன்பாடுத்தப்பட்ட 'பெட்' பாட்டில்களை மறுசுழற்சி செய்து, ஒரு சொட்டு தண்ணீர்கூட பயன்படுத்தாமல் 60 வண்ணங்களில் பாலியஸ்டர் பைபராக மாற்றுகிறோம். இது ஆடைகள் மட்டுமன்றி ஆட்டோமொபைல் ஜவுளி, ஜியோடெக்ஸ்டைல்ஸ் போன்ற துறைகளிலும் பயன்படுகிறது. 100 சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியைக் கொண்டு இயங்கும் நாங்கள், 2020 தணிக்கையில் கார்பன் உமிழ்வை 95 சதவீதம் குறைத்துள்ளோம்.
சூளுரை: கழிவிலிருந்து வளத்தை உருவாக்கி, 2027-க்குள் 'நெட்- ஜீரோ' கார்பன் உமிழ்வு நிறுவனமாக மாறுவதே எங்கள் சுதந்திர இலக்கு.
சுதந்திரத் தொழில்நுட்பம்
வெங்கட், தொழில்நுட்ப ஜவுளி ஆலோசகர்:
பின்னலாடைத் தலைநகரான திருப்பூர், பாரம்பரிய உழைப்பு சார்ந்த முறையிலிருந்து விலகி, செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) மூலம் புதிய டிஜிட்டல் புரட்சியை நோக்கி நகர்கிறது.
சர்வதேச பிராண்ட்களின் அடுத்தகட்ட பேஷன் டிசைன்கள் மற்றும் வண்ணத் தேவைகளை சந்தைக்கு வருவதற்கு முன்பே ஏ.ஐ. கணிக்கிறது. கம்ப்யூட்டர் விஷன் கேமராக்கள் மூலம் துணியில் உள்ள மிகச்சிறிய பிழைகளையும் நொடிகளில் கண்டறிய முடிகிறது. உற்பத்திச் செலவு, லாஜிஸ்டிக்ஸ் விரயம் மற்றும் இயந்திரப் பழுதுகளை முன்கூட்டியே கணித்துத் தவிர்க்க ஏ.ஐ. உதவுகிறது.
சூளுரை: மனித உழைப்பை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், மனித அறிவோடு ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தையும் இணைக்கும் நிறுவனங்களே எதிர்கால உலகச் சந்தையை வெல்லும்.
சுதந்திர மென்பொருள்
மனோஜ்குமார், பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்:
இயந்திரங்களை நவீனமயமாக்குவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு நிர்வாகத்தை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதும் முக்கியம். நவீன இ.ஆர்.பி. மென்பொருள் (ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து நிர்வாகப் பணிகளையும் ஒரே இடத்தில் இணைத்து இயக்கும் மென்பொருள்) நிர்வாகப் பணிகளை எளிதாக்கி, நேர விரயத்தையும் பொருள் இழப்பையும் தடுக்கின்றன. முன்பு உற்பத்தி மற்றும் லாப நஷ்டத் தரவுகளைச் சேகரிக்க 3 நாட்கள் வரை தேவைப்பட்ட நிலையில், தற்போது மென்பொருள் உதவியுடன் 2 மணி நேரத்தில் முழுமையான அறிக்கையைப் பெற முடிகிறது. எங்கு விரயம் ஏற்படுகிறது, எங்கு கவனம் தேவை என்பதை உடனுக்குடன் கணித்து நடவடிக்கை எடுக்க முடிகிறது.
சூளுரை: துல்லியமான தரவுகளும் டிஜிட்டல் நிர்வாகமுமே ஒரு நிறுவனத்தின் சுதந்திரமான, வேகமான வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியம்.
சுதந்திர மனநிலை
அழகிய மணவாளன், வர்த்தக தொழில்நுட்ப ஆலோசகர்:கைவசம் உள்ளதை வைத்து தற்காலிகமாகச் சமாளிக்கும் 'ஜூகாட்' (Jugaad) மனநிலையிலிருந்து வெளியேறி, நிரந்தரமான உயர் தொழில்நுட்பத்தைத் தேடிச் செல்ல வேண்டிய தருணம் இது.
ஆட்டோமேஷன், செயற்கை நுாலிழைகள், புதிய மூலப்பொருட்கள் என அனைத்துத் தளங்களிலும் நவீன தொழில்நுட்பம் பாய வேண்டும். பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட 'ஜீரோ டிபெக்ட்' இயக்கம் லட்சக்கணக்கான நிறுவனங்களின் தரத்தை உயர்த்தியது போல, இந்த சுதந்திர தினத்தில் அடுத்தகட்டத் தரக் கட்டுப்பாட்டை நோக்கி நகர வேண்டும்.
சூளுரை: 'என் வீடு, என் தொழில்' என்ற குறுகிய வட்டத்தைக் கடந்து 'என் நாடு' என்று சிந்திக்கும் போதுதான், 2047-ல் இந்தியாவால் உலகின் தலைசிறந்த உற்பத்தி சக்தியாக மாற முடியும்.
சுதந்திர வாய்ப்பு
கிருஷ்ணா, 'நிட்ேஷா' கண்காட்சி அமைப்பாளர்:
மத்திய, மாநில அரசுகள் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக ஏராளமான சலுகைகளையும் மானியங்களையும் வழங்குகின்றன. அவற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வதில் தொழில்முனைவோரின் விழிப்புணர்வு அவசியம்.
குறிப்பாக, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் சர்வதேசக் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்க மத்திய அரசு 100 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்குகிறது. தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் திறக்கும் புதிய கதவுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, திருப்பூர் நிறுவனங்கள் உலகளாவிய கண்காட்சிகளில் பெருமளவில் பங்கேற்க வேண்டும்.
சூளுரை: சர்வதேச வர்த்தகத்திற்கான கதவுகள் திறக்கின்றன; அரசு வழங்கும் வாய்ப்புகளையும் சலுகைகளையும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தி உலகைச் சென்றடைவதே நமது இலக்கு.
சுதந்திரத் திறன்
தனபால் ஷண்முகம், பொதுச் செயலாளர், 'யுனைடெட் கேட் அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா':
பின்னலாடைத் துறை அதிவேகமாகக் கணினிமயமாகி வருகிறது. ஆடை வடிவமைப்பு, பேட்டர்ன் மேக்கிங், சாம்ப்ளிங் என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் 3டி, கேட், கேம் போன்ற நவீன மென்பொருள்களின் பயன்பாடு தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது.
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றும் அனுபவமிக்க ஊழியர்களுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகளை வழங்கி அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தி வருகிறோம். துல்லியமான பேட்டர்ன் மேக்கிங் மூலம் தேவையற்ற துணி விரயத்தைப் பெருமளவில் குறைக்க முடிகிறது.
சூளுரை: வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவது சுதந்திரமல்ல; தொழிலாளர்களின் திறனை நவீனத் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்பத் தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதே உண்மையான திறன் சுதந்திரம்.
சுதந்திர சுழற்சி
ஜெயபால், தலைவர்,
மறுசுழற்சி ஜவுளி கூட்டமைப்பு:
பின்னலாடை நிறுவனங்களின் 'கட்டிங் வேஸ்ட்' மற்றும் ஜவுளிக் கழிவுகள் ஒரு காலத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பெரும் சவாலாக இருந்தன. இன்று ஓபன் எண்ட் மில்கள் மூலம் இந்தக் கழிவுகள் மீண்டும் உயர்தர நுாலாக மாற்றப்படுகின்றன.
இந்த மறுசுழற்சி நுாலிலிருந்து படுக்கை விரிப்புகள், திரைச்சீலைகள், ஜீன்ஸ் மேட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இத்துறைக்குத் தேவையான நவீன இறக்குமதி இயந்திரங்களுக்கு முழு வரிவிலக்கு அளித்தால் மறுசுழற்சித் தொழில் இன்னும் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி அடையும்.
சூளுரை: கழிவுகளை வெளியேற்றுவது
சுதந்திரமல்ல; கழிவுகளையே புதிய பொருளாதார வளமாக மாற்றி அமைப்பதே உண்மையான தொழில் சுதந்திரம்.
சுதந்திர விளையாட்டு
சுனில் ஜூன்ஜூன்வாலா, தலைவர், இந்தியத் தொழில் கூட்டமைப்பு (சி.ஐ.ஐ.)- திருப்பூர் கிளை:
விளையாட்டு ஆடைகள் என்பது பார்க்க அழகாக இருந்தால் மட்டும் போதாது. அதிவேகமாக வியர்வையை உறிஞ்சுதல், புறஊதாக்கதிர் பாதுகாப்பு, கிருமி நாசினித் தன்மை போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
விலையைக் குறைப்பதற்காகத் தொழில்நுட்பத் தரத்தை விட்டுக்கொடுத்தால் சர்வதேச சந்தையில் நீண்ட காலம் நிலைக்க முடியாது. உயர்தரப் பாலியஸ்டர் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துணிகளைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தியை மேம்படுத்த வேண்டும்.
சூளுரை: சர்வதேச சந்தையில் வெறும் 'குறைந்த விலை'யால் மட்டும் வெல்ல முடியாது; 'உயர்ந்த தொழில்நுட்பத் தரத்தால்'
மட்டுமே வெல்ல முடியும்.
சுதந்திர உற்பத்தி
மணிகண்டன், குழந்தைகள் ஆடை உற்பத்தியாளர்:
இன்றைய வாடிக்கையாளர்கள் வெறும் துணியை விரும்புவதில்லை; வியர்வையைக் கட்டுப்படுத்தும், பூஞ்சை காளான் உருவாகாத, உடலுக்கு அதீத வசதி தரும் 'பிராசஸ்டு பேப்ரிக்' ஆடைகளையே எதிர்பார்க்கின்றனர்.
100 சதவீதம் பருத்தி நுாலை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், உடலைத் தொடும் உட்பகுதியில் பருத்தியும், வெளிப்புறத்தில் செயற்கை நுாலிழையும் கொண்ட கூட்டுத் துணிகளை உருவாக்கியுள்ளோம். மூங்கில், வாழைநார் போன்ற இயற்கை மாற்று நார்களிலிருந்தும் ஆடைகள் தயாராகின்றன.
சூளுரை: சுதந்திரம் என்பது பழமையிலேயே தேங்கி நிற்பதல்ல; சந்தையின் தேவைக்கு ஏற்பப் புதிய ரகங்களைத் துணிச்சலாக உருவாக்கி உற்பத்தி செய்வதே.
சுதந்திரத் தானியங்கி அமைப்பு
சீதாராமன், பின்னலாடை
வடிவமைப்பு இயந்திர வினியோகஸ்தர்:
தையல் இயந்திரத் தொழில்நுட்பத்தில் உலகளவில் தானியங்கி செயல்பாடுகள் அதிவேகமாகப் பரவி வருகிறது. தொழிலாளர் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்கவும், ஆடையின் தரத்தை சீராகப் பராமரிக்கவும் திருப்பூரும் இதை நோக்கி நகர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.
சிறிய பயிற்சிகள் மூலமே இயக்கும் வகையில் நவீன தானியங்கி இயந்திரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது உற்பத்தித் திறனை உயர்த்துவதுடன், மனித உழைப்பை மேலும் மதிப்புமிக்க பணிகளுக்குப் பயன்படுத்த வழிவகுக்கிறது.
சூளுரை: தானியங்கி அமைப்பு என்பது மனித உழைப்பைத் தடுப்பதல்ல; மனித திறனை இன்னும் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தும் தொழில்நுட்பப் புரட்சி.
சுதந்திர வர்த்தகம்
வடிவேல், மெர்ச்சன்டைசிங் பிரிவு அலுவலர்:
ஐரோப்பிய சந்தையில் இந்திய ஆடைகளுக்கு விதிக்கப்படும் 9 முதல் 12 சதவீதம் வரையிலான இறக்குமதி வரி, தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் குறையும்போது இந்திய
தயாரிப்புகளின் போட்டித்திறன்
அதிகரிக்கும்.
இது வங்கதேசம், வியட்நாம் போன்ற நாடுகளுக்கு இணையான விலைப் போட்டியை வழங்கி, நமக்குக் கூடுதல் ஆர்டர்களைப் பெற்றுத் தரும். ஐரோப்பிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழிலாளர் நலக் கொள்கைகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் உள்கட்டமைப்பு ஏற்கனவே இந்தியாவில் வலுவாக உள்ளது.
சூளுரை: வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மூலம்
வரியைக் குறைப்பது மட்டுமல்ல; சர்வதேசச்
சந்தையில் இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதே சுதந்திர வர்த்தகம்.
சுதந்திர ஏற்றுமதி
கார்த்திக் பிரபு, இளம் தொழில்முனைவோர்:
புதிதாக உருவெடுத்து வரும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்குத் திருப்பூரின் பின்னலாடைத் துறைக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றுமதிப் பாதையை அமைத்துக் கொடுக்கும்.
நாம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள பல நாடுகள் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தியில் பின்தங்கியுள்ளதால், அவை இறக்குமதியை மட்டுமே நம்பியுள்ளன. தலைமுறை மாற்றத்தில் இருக்கும் திருப்பூரின் இளம் தொழில்முனைவோருக்கு இது பொன்னான வாய்ப்பு.
சூளுரை: சுதந்திரமான ஏற்றுமதி என்பது வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருப்பதல்ல; உலகச் சந்தையே நம்மைத் தேடி வரும் வகையில் நமது தயாரிப்பின் முத்திரையைப் பதிப்பது.
சுதந்திர சந்தை
கிருஷ்ணா, அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதியாளர்:
அமெரிக்க சந்தைக்கு இணையாக ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான வர்த்தக வாய்ப்புகளும் இந்தியாவுக்குப் பிரகாசமாகி வருகின்றன. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள 27 நாடுகளுடனும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் முழுமை பெறும்போது, திருப்பூரின் குறு, சிறு ஏற்றுமதியாளர் களுக்கு அது பேராற்றலைத் தரும்.
குறிப்பாக பிரிட்டனுடனான தடையற்ற வர்த்தகம், ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் நமது ஏற்றுமதியை விரிவாக்க உறுதியான அடித்தளம் அமைக்கும்.
சூளுரை: ஒரே ஒரு சந்தையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், உலகின் அனைத்து முதன்மைச் சந்தைகளிலும் திருப்பூருக்கான நிரந்தர இடத்தை உருவாக்குவோம்.
சுதந்திர எதிர்காலம்
ஜெய்பிரகாஷ், வழிகாட்டி ஆலோசகர், 'ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா' திட்டம்: இந்தியா வரும் 2035ல் திருப்பூரின் வளர்ச்சி என்பது வெறும் தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கையில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. எதிர்காலத்தில் துணி என்பது வெறும் ஆடையாக மட்டும் இருக்காது; உடலின் வெப்பநிலை, இயக்கத்தை உணரும் 'ஸ்மார்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ்' ஆக மாறும். தாவரங்கள் மற்றும் விவசாயக் கழிவுகளிலிருந்து புதிய நார்கள் உருவாகும். திருப்பூர் வெறும் 'ஆடை தைக்கும் இடம்' என்ற நிலையைக் கடந்து, அடுத்த தலைமுறை ஜவுளிப் பொருட்களை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சி மையமாக மாற வேண்டும்.
சூளுரை: திருப்பூரின் அடுத்தகட்ட சுதந்திரம் என்பது எதிர்காலத்திற்காகக் காத்திருப்பது அல்ல; உலகத்திற்கான எதிர்கால ஜவுளித் தொழில்நுட்பத்தை நாமே உருவாக்குவது.