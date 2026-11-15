திருப்பூர் ஸ்ரீசத்ய சாய் பள்ளிக்கு தேசிய ‘ஏ பிளஸ்’ அங்கீகாரம்
திருப்பூர் ஸ்ரீசத்ய சாய் பள்ளிக்கு தேசிய ‘ஏ பிளஸ்’ அங்கீகாரம்
UPDATED : நவ 14, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:18 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பி.என். சாலையில் இயங்கி வரும் ஸ்ரீ சாய் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு, தேசிய அளவில் ‘ஏபிளஸ்’ தர அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா அமைப்பின் கீழ் செயல்படும் தேசிய பள்ளிகள் கவுன்சிலின் அகில இந்திய அங்கீகாரக் குழுவினர், கடந்த ஜனவரி மாதம் இப்பள்ளியில் மூன்று நாட்கள் தங்கி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மாணவர்கள், பெற்றோர், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினருடன் கலந்துரையாடியதுடன், கல்வி, விளையாட்டு, நற்பண்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களையும் மதிப்பீடு செய்தனர்.
ஆய்வுக் குழுவின் கருத்துகள் மற்றும் நிபுணர் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், பள்ளிக்கு ‘ஏ பிளஸ்’ தர அங்கீகாரம் வழங்கத் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதற்கான சான்றிதழ், புட்டபர்த்தியில் உள்ள சாய் ஹீரா குளோபல் மாநாட்டு மையத்தில் நடைபெற்ற சத்ய சாய் பள்ளிகளின் ஆண்டு மாநாட்டில் வழங்கப்பட்டது. பள்ளி நிர்வாகிகள் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.