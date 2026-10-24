மாநில கபடி போட்டிக்கு திருப்பூர் அணி

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ADDED : அக் 09, 2026 10:04 PM
திருப்பூர்: வேலுாரில் அக். 9 முதல் 11ம் தேதி வரை நடைபெறும் மாநில கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், திருப்பூர் மாவட்ட இளையோர் அணி சார்பில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 14 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இவர்களுக்கான மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம், அக். 6 முதல் 8ம் தேதி வரை நடந்தது.
இதையடுத்து, பயிற்சி நிறைவு, விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குதல், மாநிலப் போட்டிக்கு வழியனுப்புதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள், திருப்பூர் காங்கயம் ரோட்டில் உள்ள மாவட்ட கபடிக் கழக அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தன.
மாவட்ட சேர்மன் கொங்கு முருகேசன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாகிகள் வீரர்களுக்கு காலணி, டிராக் சூட், சீருடை, பை உள்ளிட்ட விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினர். மாநிலப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று திரும்பினால், அணிக்கு ரூ.2 லட்சம் பரிசு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மாவட்ட நடுவர் குழு சேர்மன் முத்துசாமி வரவேற்றார். மாவட்டத் தலைவர் ரோலக்ஸ் மனோகரன், மாநிலப் பொருளாளரும் மாவட்டச் செயலாளருமான ஜெயசித்ரா சண்முகம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். இணைச் செயலாளர் வாலீசன் நன்றி கூறினார். கன்வீனர் சேகர், நடுவர் குழுவினர் பொன்னீர், மருதையன், தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் செந்தில்முருகன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.
மாநில கபடிப்போட்டிக்கு தேர்வான திருப்பூர் மாவட்ட அணியினருடன் மாவட்ட கபடிக்கழக நிர்வாகிகள்.