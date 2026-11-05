‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ காடு வளர்ப்பு பண்ணை: பள்ளி மாணவர்கள் பசுமை களப்பயணம்
‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ காடு வளர்ப்பு பண்ணை: பள்ளி மாணவர்கள் பசுமை களப்பயணம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
திருப்பூர்: அவிநாசி, ராக்கியாபாளையம் திருப்பூர் பப்ளிக் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள், இடுவாய் அருகே உள்ள வெற்றி அறக்கட்டளையின் விவசாய காடு வளர்ப்பு பண்ணையை இன்று (நவ.,4) பார்வையிட்டனர்.
வெற்றி அறக்கட்டளையின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும், ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டத்தில், 2015ம் ஆண்டு முதல் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 25.80 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இடுவாய் அருகே 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாய காடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குறுங்காட்டை மாணவர்கள் பார்வையிட்டு, 3,000க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
தேக்கு, செம்மரம், மகோகனி, காயா, மலைவேம்பு, வேம்பு, பனை உள்ளிட்ட மரங்களும், நாவல், காரிப்பலா, மாம்பழம், எலுமிச்சை, இலந்தை உள்ளிட்ட பழ மரங்களும் வளர்க்கப்படுவது குறித்து விளக்கப்பட்டது. பண்ணைக்கு வெளியே காணப்படும் வறண்ட நிலப்பரப்புக்கும், மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள பண்ணைக்குள் நிலவும் குளிர்ச்சியான சூழலுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை மாணவர்கள் நேரடியாக உணர்ந்தனர். மரங்கள் வளர்வதால் உருவாகும் நுண் காலநிலை குறித்தும் விளக்கப்பட்டது.
மாணவர்கள் பல்வேறு மரங்களின் இலைகளைச் சேகரித்து, அவற்றின் வடிவம் மற்றும் வேறுபாடுகளை ஆர்வத்துடன் ஆராய்ந்தனர். மேலும், காங்கேயம் மற்றும் குஜராத்தின் கிர் இன மாடுகளையும் நேரில் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். களப்பயணத்தின்போது மாணவர்கள் எழுப்பிய சந்தேகங்களுக்கு வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்ட அலுவலர்கள் விளக்கம் அளித்தனர். பள்ளி முதல்வர் யமுனா மற்றும் ஆசிரியர்கள் உடனிருந்தனர்.