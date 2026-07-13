﻿ இன்று இனிதாக (13.07.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:06 AM
n ஆன்மிகம் n தொடர் சொற்பொழிவு திருத்தொண்டர் புராணம், பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, சைவர் திருமடம், குமரன் ஓட்டல் அருகில், மங்கலம் ரோடு, அவிநாசி. பங்கேற்பு: பவானி வேலுச்சாமி. மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:30 மணி வரை.
உடுக்கை பாடல் நிகழ்ச்சி n அண்ணன்மார் சுவாமிகள் வீர வரலாற்று சரித்திர நாடகம், கிராமிய கதை, உடுக்கை பாடல் தொடர் நிகழ்ச்சி, விநாயகர் கோவில் திடல், கமிட்டியார் காலனி, ராஜன்நகர், அவிநாசி. ஏற்பாடு: ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கலைக்குழு. இரவு 9:00 முதல் 11:00 மணி வரை.
n மாகாளியம்மன் கோவில் வளாகம், சுக்கம்பாளையம், பல்லடம். இரவு 8:00 முதல் 10:00 மணி வரை.
மண்டல பூஜை n ஸ்ரீ விநாயகர், ஸ்ரீ புடவைக்காரியம்மன், ஸ்ரீ கன்னிமார், ஸ்ரீ கருப்பணசாமி கோவில் கும்பாபிேஷக விழா, மதுக்கம்பாளையம், வீராட்சிமங்கலம், தாராபுரம். காலை 6:000 மணி.
n ஸ்ரீ அன்பு விநாயகர், ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் நடுப்பங்கு, ஸ்ரீ கருப்பராயன், ஸ்ரீ கன்னிமார் கோவில், அரண்மனைப்புதுார், திருப்பூர். மாலை 4:00 மணி.
n ஆலடி விநாயகர், செல்வ விநாயகர், கன்னிமார் கருப்பராயன் சுவாமி, மஹா மாரியம்மன் கோவில், குருநாதம்பாளையம், உகாயனுார், திருப்பூர். காலை 7:00 மணி.
n ஸ்ரீ பட்டத்து அரசி அம்மன் கோவில், ராக்கியாபாளையம், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
n பொது n குறைகேட்பு கூட்டம் பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
ஆர்ப்பாட்டம் அடிப்படை வசதி உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம், முதலாம் மண்டல அலுவலகம், அனுப்பர்பாளையம், அவிநாசி ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: மா.கம்யூ. காலை 10:00 மணி.
பயிற்சிக்கு நேர்காணல் சிசிடிவி கேமரா, பாதுகாப்பு அலாரம் மற்றும் புகை கண்டறியும் கருவி பழுதுபார்த்தல் இலவச பயிற்சிக்கான நேர்காணல், கனரா வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம், வஞ்சியம்மன் கோவில் வீதி, முதலிபாளையம் பிரிவு, காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
மாட்டுச்சந்தை சந்தை மைதானம், அமராவதிபாளையம், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 8:00 மணி முதல்.