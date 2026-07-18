﻿ இன்று இனிதாக (18.07.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:20 AM
n ஆன்மிகம் n பொங்கல் விழா செறைக்கன்னிமார் கோவில், முத்தம்பாளை யம், செங்கப்பள்ளி. பொங் கல் வைத்தல் - காலை 8:00 மணி.
இன்னிசை நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ வியாசராஜர் பஜனை மடம், ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில், அவிநாசி. அம்மன் பஜனை குழு இன்னிசை நிகழ்ச்சி - மாலை 6:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். பூரம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு ஆண்டாள் சிறப்பு திருமஞ்சனம், அலங்காரம் - காலை 6:00 மணி.
n பொது n கருத்தரங்கம் வருமானவரி திருத்தம் தொடர்பான கருத்தரங்கம், ஆடிட்டர் சங்க அலுவலகம், பெத்திசெட்டிபுரம், திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
சிந்தனை அரங்கம் 'ஆனந்த வாழ்வு' எனும் தலைப்பில் சிந்தனை அரங்கம், காமாட்சியம்மன் கோவில் திடல், இடுவம்பாளையம், திருப்பூர். மாலை 5:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
நினைவு அஞ்சலி நிகழ்ச்சி மறைந்த பாடகி ஜானகிக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் இசைக்கலைஞர்கள், திருப்பூர் இசை உறவுகள் அமைப்பு. மாலை 6:00 மணி.
n விளையாட்டு n டேக்வாண்டோ போட்டி வடக்கு குறுமைய மாணவர் டேக்வாண்டோ, குத்துச்சண்டை போட்டி, ஜெய்வாபாய் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர். ஏற்பாடு: பள்ளி கல்வித்துறை. காலை 10:00 மணி.