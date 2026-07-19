﻿ இன்று இனிதாக (19.07.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:19 AM
n ஆன்மிகம் n லட்சார்ச்சனை விழா ஏகதின ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம லட்சார்ச்சனை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பஜனை மடம், காவேரி வீதி, ஓடக்காடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம். ஸங்கல்பம் - காலை 8:00 மணி. முதல் ஆரத்தி - காலை 9:00 மணி. மகா தீபாராதனை - காலை 11:30 மணி. பிரசாத வினியோகம் - மதியம் 12:30 மணி.
சத்சங்கம் நிகழ்ச்சி சமுத்திரா கிரண்ட் மஹால், சவுடாம்பிகை அம்மன் திருமண மண்டபம், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் வாழும் கலை அமைப்பு. விருதுகள் வழங்கும் விழா - மாலை 5:30 மணி.
நவராத்திரி விழா ஆஷாட நவராத்திரி விழா, ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர், ஸ்ரீ வாரகி அம்மன், ஸ்ரீ முருகன் கோவில், சின்னச்சாமி கவுண்டர் லே-அவுட், கருவம்பாளையம், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். அபிேஷகம், அலங்காரம் - மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை.
தேர்த்திருவிழா புனித தோமையர் சர்ச், தாமஸ்புரம், அவிநாசி. சிறப்பு திருப்பலி - காலை 8:30 மணி.
பொங்கல் விழா செறைக்கன்னிமார் கோவில், முத்தம்பாளையம், செங்கப்பள்ளி. பெரிய பூஜை - காலை 11:00 மணி. அன்னதானம் - மதியம் 12:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை ஸ்ரீ பூமிநீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். மகாலட்சுமி தாயாருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், அலங்காரம் - காலை 10:00 மணி.
தொடர் முற்றோதுதல் பன்னிரு திருமுறை தொடர் முற்றும் ஓதுதல், திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. ஏற்பாடு: சைவ சித்தாந்த சபை. மாலை 5:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
சைவ சித்தாந்த வகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவ சித்தாந்த வகுப்பு, சரஸ்வதி வித்யா மந்திர் பள்ளி வளாகம், தாராபுரம். ஏற்பாடு: பாரமனையே பாடுவார் சிவனடியார் திருக்கூட்டம். காலை 9:30 மணி.
n பொது n கண் சிகிச்சை இலவச முகாம் n கொங்கு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, பவர்ஹவுஸ் பின்புறம், ஊத்துக்குளி. ஏற்பாடு: ஊத்துக்குளி ரோட்டரி சங்கம், கொங்கு மெட்ரிக் என்.எஸ்.எஸ். காலை 9:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
n லயன்ஸ் சங்கம், டவுன் ஹால் ஸ்டாப் அருகில், குமரன் ரோடு, திருப்பூர். காலை 8:00 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை.
மாவட்ட போட்டி மாவட்ட அளவிலான கலை போட்டி, மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கருமாரம்பாளையம், ஊத்துக்குளி ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட ஜவஹர் சிறுவர் மன்றம். காலை 9:00 மணி.
செயற்கை அவயம் வழங்கும் விழா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மிஷன் டி.ஜே. பார்க், பல்லவராயன்பாளையம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: சக் ஷம் அமைப்பு. காலை 11:00 மணி. செயற்கை அவயம் அளவீடு முகாம் - மதியம் 1:00 மணி.
யோகா பயிற்சி வகுப்பு இலவச சூர்ய சக்தி யோகா பயிற்சி வகுப்பு, ஸ்ரீ பிருந்தாவன் கலாசேத்ரா, பரத நாட்டிய கலைக்கூடம், சேவூர் ரோடு, அவிநாசி. காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு நிகழ்ச்சி 'வாங்க சிரிக்கலாம் வயதை குறைக்கலாம்' எனும் தலைப்பில் நகைச்சுவை சிறப்பு நிகழ்ச்சி, பழனியப்பா பள்ளி வளாகம், மாமரத்தோட்டம், சேவூர் ரோடு, அவிநாசி. ஏற்பாடு: அவிநாசி நகைச்சுவை மன்றம். மாலை 5:00 மணி.
விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை, அவிநாசி. ஏற்பாடு: வீ த லீடர்ஸ் பவுண்டேசன். மாலை 4:00 முதல் 6:00 மணி வரை.
இலவச அறிமுக பயிற்சி மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி, ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டபம் பி ஹால், வாவிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை. காலை 6:00 முதல் 8:00 மணி வரை.
ஆர்ப்பாட்டம் துணை மின் நிலையம் அமைக்கும் பணியை உடனடியாக துவங்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம், பஸ் ஸ்டாப் அருகில், நெருப்பெரிச்சல். ஏற்பாடு: மா.கம்யூ. மாலை 5:00 மணி.
n விளையாட்டு n கேரம் போட்டி இரட்டையர் பேஸ் கேரம் போட்டி, சிலம்பு மஹால், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் கேரம் பிரண்ட்ஸ். காலை 10:00 மணி.
பூப்பந்தாட்ட போட்டி மாவட்ட ஐவர் திறன் பூப்பந்தாட்ட போட்டி, சிக்கண்ணா கல்லுாரி மைதானம், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகம். காலை 8:00 மணி.