﻿ இன்று இனிதாக (27.07.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:38 AM
n ஆன்மிகம் n குண்டம் திருவிழா n ஸ்ரீ செல்லாண்டியம்மன் கோவில், வளம் பாலம் அருகில், திருப்பூர். குண்டம் திறப்பு - காலை, 9:00 மணி, பரிவார மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், குண்டத்துக்கு அக்னி இடுதல், சிறப்பு அலங்காரம் - இரவு, 7:00 மணி, அலகு எடுத்து ஆடுதல், பிரசாதம் வழங்குதல் - இரவு, 8:00 மணி.
n ஸ்ரீ செம்பியம்மன் மாதேவி கோவில், செம்பியநல்லுார், அவிநாசி. அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனை - காலை, 10:00 மணி, வள்ளி கும்மி, கம்பத்தாட்டம் - இரவு, 7:30 மணி, அணிக்கூடை நகை அழைத்து வருதல் - இரவு, 8:00 மணி, பொங்கல் வைத்து குண்டம் திறப்பு - இரவு, 8:30 மணி.
சிறப்பு ஹோமம் ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில், அவிநாசி. ஹோமம் - காலை, 5:00 மணி, மகா தீபாராதனை - காலை, 7:30 மணி.
n பொது n பாராட்டு விழா 'நீட்' தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்குப் பாராட்டு, இடுவம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர். காலை, 10:00 முதல், 11:00 மணி வரை. ஏற்பாடு: வெற்றி அறக்கட்டளை.
மக்கள் குறைகேட்பு கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை, 11:00 மணி.
குடியேறும் போராட்டம் ஈட்டிவீரம்பாளையம், பெருமாநல்லுார். காலை, 10:00 மணி. ஏற்பாடு: மா.கம்யூ., கட்சி. பங்கேற்பு: மாநில செயலாளர் சண்முகம்.