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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ இன்று இனிதாக ...(12. 07.2026) திருப்பூர்

﻿ இன்று இனிதாக ...(12. 07.2026) திருப்பூர்

﻿ இன்று இனிதாக ...(12. 07.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:04 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:04 AM

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n ஆன்மிகம் n பிரதோஷ பூஜை பெரியநாயகி சமேத ஸ்ரீ கைலாசநாதர் கோவில், அலகுமலை. அபிேஷகம், தீபாராதனை, நந்தி வாகனத்தில் அம்பாள் வலம் வருதல் - மாலை 5:00 மணி. அன்னதானம் - இரவு 7:00 மணி.

n ஸ்ரீ சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், எஸ்.பெரிய பாளையம், ஊத்துக்குளி ரோடு, திருப்பூர். ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பூர். ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், நல்லுார், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர், நீலகண்டீஸ்வரர், திருநீலகண்டபுரம், திருப்பூர். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில், லட்சுமிநகர், திருப்பூர். உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், பெருமாநல்லுார். ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், அபிேஷகபுரம், தொரவலுார். சோழீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம். நந்திய பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் - மாலை 4:30 மணி. அலங்காரம் - மாலை 5:00 மணி. அன்னதானம் - மாலை 6:00 மணி.

கும்பாபிேஷக விழா ஸ்ரீ விநாயகர், ஸ்ரீ புடவைக்காரியம்மன், ஸ்ரீ கன்னிமார், ஸ்ரீ கருப்பணசாமி கோவில் கும்பாபிேஷக விழா, மதுக்கம்பாளையம், வீராட்சிமங்கலம், தாராபுரம். இரண்டாம் கால யாக பூஜை - காலை 8:30 மணி. யாத்ராதானம் கலசங்கள் புறப்பாடு - காலை 10:30 மணி. கோபுர விமான கும்பாபிேஷகம் - காலை 10:50 மணி. மூலஸ்தான, உற்சவ விக்கிரஹங்கள் கும்பாபிேஷகம் - காலை 11:15 மணி. அன்னதானம் - காலை 8:00 மணி முதல்.

உடுக்கை பாடல் நிகழ்ச்சி அண்ணன்மார் சுவாமிகள் வீர வரலாற்று சரித்திர நாடகம், கிராமிய கதை, உடுக்கை பாடல் தொடர் நிகழ்ச்சி, விநாயகர் கோவில் திடல், கமிட்டியார் காலனி, ராஜன்நகர், அவிநாசி. ஏற்பாடு: ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கலைக்குழு. இரவு 9:00 முதல் 11:00 மணி வரை.

n மாகாளியம்மன் கோவில் வளாகம், சுக்கம்பாளையம், பல்லடம். இரவு 8:00 முதல் 10:00 மணி வரை.

தேர்த்திருவிழா புனித தோமையர் சர்ச், தாமஸ்புரம், அவிநாசி. திருவிழா ஆடம்பர கூட்டு பாடல் திருப்பலி - காலை 8:30 மணி. தேர்த்திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி - மாலை 5:30 மணி. மின்அலங்கார ஆடம்பர தேர்பவனி, நற்கருணை ஆசீர் - மாலை 6:30 மணி.

n பொது n கண் பரிசோதனை முகாம் கண் பரிசோதனை, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான விழித்திரை பரிசோதனை முகாம், காமாட்சியம்மன் திருமண மண்டபம், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: தி சென்னை சில்க்ஸ், ஸ்ரீ தங்கம் ஜூவல்லரி, கோவை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை. காலை 9:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.

n இலவச கண் பரிசோதனை முகாம், கலிக்கம் மருந்து வழங்கல், ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவில், பழக்குடோன், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: சக் ஷம், தம்பி நண்பர்கள் குழு. காலை 8:30 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.

சிறப்பு நிகழ்ச்சி 'சிரிப்போம் சிந்திப்போம்' தலைப்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி, ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபம், யுனிவர்சல்ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் நகைச்சுவை முற்றம் டிரஸ்ட். தாய்த்தமிழ் மழலையர் துவக்கப்பள்ளி குழந்தைகளின் மறையும், கரகமும் நாட்டுபுறக் கலை நிகழ்வு - மாலை 5:00 மணி. 'மனிதர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு உதவுவது அன்பா, அறிவா' எனும் தலைப்பில் நகைச்சுவை பட்டிமன்றம், நடுவர், திருச்சி தேசிய கல்லுாரி பேராசிரியர் நீலகண்டன் - மாலை 6:00 மணி.

ஆலோசனை கூட்டம் குளம் துார்வாருதல் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம், கே.ஜி.பி. மஹால், புளியம்பட்டி ரோடு, சேவூர். ஏற்பாடு: சேவூர் குளங்கள் காக்கும் அமைப்பு. காலை 9:30 மணி.

மருத்துவ முகாம் இலவச பல், ஆயுர்வேத, பிசியோதெரபி சிகிச்சை முகாம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா, அம்மாபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா அறக்கட்டளை, ஆர்.வி.எஸ். ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லுாரி. காலை 8:30 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.

ரத்ததான முகாம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, மங்கலம் ரோடு, வஞ்சிபாளையம். ஏற்பாடு: சிகரங்கள் அறக்கட்டளை. காலை 9:30 முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை.

நுால் வெளியீடு திரைக்கதை நுால் வெளியீட்டு விழா, கே.வி. டிரான்ஸ்போர்ட் வளாகம், அங்கேரிபாளையம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: வாசகர் சிந்தனை பேரவை. மாலை 5:00 மணி.

சந்திப்பு நிகழ்ச்சி சமுதாய தலைவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, கஸ்துாரி மினி மஹால், ராயன்கோவில், அவிநாசி. ஏற்பாடு: ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் சேவ சங்கம், சமுதாய நல்லெண்ணக்குழு. பங்கேற்பு: மாநில அமைப்பாளர் ஆனந்த். காலை 10:00 முதல் மதியம் 12:30 மணி வரை.

n இளைஞர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, மைதானம், டி.கே.டி. பஸ் ஸ்டாப், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: தி.மு.க பங்கேற்பு: பேச்சாளர் சூர்யகிருஷ்ணமூர்த்தி. மாலை 5:00 மணி.

கட்டட கட்டுமான பொருள் கண்காட்சி 'கன்ஸ்ட்ரோ மெகா' கட்டட கட்டுமான பொருட்கள் கண்காட்சி, வித்யா கார்த்திக் திருமண மண்டபம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷன். கண்காட்சி நேரம் - காலை 10:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை.

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