இன்று சரஸ்வதி பூஜை; நாளை விஜயதசமி: மக்கள் அலைமோதல்; களைகட்டிய கடை வீதிகள்
இன்று சரஸ்வதி பூஜை; நாளை விஜயதசமி: மக்கள் அலைமோதல்; களைகட்டிய கடை வீதிகள்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 06:54 PM
திருப்பூர்: சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, பூக்கள், பழங்கள் உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களை வாங்க திருப்பூர் கடை வீதிகளில் நேற்று மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால், நகரின் முக்கிய வீதிகள் விழாக்கோலம் பூண்டன.
கடந்த 11-ம் தேதி தொடங்கிய நவராத்திரி விழாவையொட்டி, கோவில்கள், வீடுகளில் கொலு வைத்து வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நவராத்திரியின் ஒன்பதாம் நாளான இன்று சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையும், நாளை விஜயதசமியும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
திருப்பூரில் பின்னலாடை உற்பத்தி, ஜாப் ஒர்க் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களில் நேற்று தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன. வாசல்களில் மாவிலைத் தோரணங்கள் கட்டப்பட்டு, வண்ணக் காகிதங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. சுவாமி படங்களை வைத்து, பழங்கள், வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்டல், பொரி, அவல் உள்ளிட்டவற்றைப் படையலிட்டு இன்று பூஜை நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விற்பனை ஜோர்
பூஜைக்குத் தேவையான தேங்காய், பழங்கள், திருஷ்டிப் பூசணிக்காய், மாவிலை, வாழை இலை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை நேற்று களைகட்டியது. வீரராகவப் பெருமாள் கோவில் அருகேயுள்ள பூ மார்க்கெட்டில் பூக்கள், இலைகள் வாங்க மக்கள் திரண்டனர். சாலையோரக் கடைகளிலும் மாவிலைத் தோரணங்கள், வாழைக் கன்றுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
பூக்கள் விலை விர்ர்...
தேவை அதிகரித்து, வரத்து குறைந்ததால் பூக்களின் விலை உயர்ந்தது. செவ்வந்தி கிலோ ரூ.400 முதல் ரூ.700 வரையும், மல்லிகை ரூ.1,400 முதல் ரூ.1,600 வரையும் விற்பனையானது. முல்லை, ஜாதி முல்லை தலா ரூ.1,200, கோழிக்கொண்டை ரூ.200, செண்டுமல்லி ரூ.160, சம்பங்கி ரூ.240, அரளி ரூ.350 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கமகம பொங்கல்
நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து பூஜை நடத்தப்படுவதால், பிரசாதம் தயாரிப்பிலும் உணவகங்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டன. கருப்பு, வெள்ளை சுண்டல் கிலோ ரூ.250-க்கும், சர்க்கரைப் பொங்கல், கேசரி கிலோ ரூ.300 வரையும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
இன்று சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை. திருப்பூர் பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களை வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர்.