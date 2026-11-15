நாளை சூரசம்ஹாரம்... நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாணம்! கோவில்களில் ஒலிக்கிறது 'அரோகரா' கோஷம்
நாளை சூரசம்ஹாரம்... நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாணம்! கோவில்களில் ஒலிக்கிறது 'அரோகரா' கோஷம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:01 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:04 PM
திருப்பூர்: சிவன்மலை ஸ்ரீசுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் நாளை (நவ.15) சூரசம்ஹாரமும், நாளை மறுதினம் (நவ.16) திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெற உள்ளன.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் கந்தசஷ்டி விழா விமரிசையாக நடந்து வருகிறது. கடந்த 10ம் தேதி காப்பு அணிந்து விரதம் தொடங்கிய பக்தர்கள், தொடர்ந்து வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். தினமும் வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர், வீரபாகு ஆகியோருக்கு மகா அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
சிவன்மலை ஸ்ரீசுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில், தினமும் உற்சவமூர்த்திகளுக்கு அபிஷேகம், அலங்கார பூஜைகள், மாலையில் சுவாமி திருவீதியுலா நடைபெற்று வருகிறது. நாளை மாலை சூரசம்ஹாரமும், நாளை மறுதினம் மாலை திருக்கல்யாண உற்சவமும், 17ம் தேதி மஞ்சள் நீராட்டு உற்சவமும் நடைபெற உள்ளன. ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு அணிந்து விழாவில் பங்கேற்று வருகின்றனர்.
ஊத்துக்குளி கதித்தமலை ஸ்ரீவெற்றி வேலாயுதசாமி கோவிலில் தினமும் கந்தசஷ்டி பூஜைகளும், மூலவருக்கு மகா அபிஷேகமும் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு ஊத்துக்குளி கைலாசநாதர் கோவிலில் சூரசம்ஹாரமும், நாளை திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெற உள்ளன. அரன்பணி அறக்கட்டளை சார்பில், இன்று மதியம் மலைக்கோவிலில் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. நாளை மறுதினம் மதியம் கைலாசநாதர் கோவிலில் திருக்கல்யாண விருந்தும் நடைபெற உள்ளது.
திருப்பூர் கொங்கணகிரி கந்தப்பெருமான் கோவிலில் நாளை மாலை சூரசம்ஹாரம் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக சூரபத்மன், கஜமுகாசுரன், சிங்கமுகாசுரன் உள்ளிட்ட அசுரர்களின் சிலைகள் மற்றும் சிரசுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. நாளை திருக்கல்யாணமும், அன்னதானமும் நடைபெற உள்ளன.
அலகுமலை முத்துக்குமார பாலதண்டாயுதபாணி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், நல்லுார் மற்றும் திருப்பூர் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில்கள், மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுதசாமி கோவில் ஆகியவற்றில் நாளை சூரசம்ஹாரமும், நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெற உள்ளன.
கடந்த 10ம் தேதி முதல் விரதம் மேற்கொண்டுள்ள பக்தர்கள், நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தரிசித்து விரதத்தை நிறைவு செய்ய உள்ளனர்.