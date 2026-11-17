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ADDED : நவ 16, 2026 08:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகரம் உள்ளிட்ட, ஆயிரத்து, 208 இடங்களில் நாளை(நவ.17) கோ-பூஜை நடக்க உள்ளது.
தென் தமிழகம் கோ-சேவா சமிதி திருப்பூர் ஜில்லா சார்பில், பாரம்பரியமான நாட்டு பசுக்களை கொண்டு கோ பூஜை மாதந்தோறும் நடத்தி வருகின்றனர்.
அவ்வகையில், அஷ்டமி திதியில் கோபாஷ்டமி விழாவை கொண்டாடும் வகையில், கோ-சேவா சமிதியினர் திருப்பூர் மாநகர் உட்பட, 693 இடங்கள் உட்பட கோட்டம் முழுதும், ஆயிரத்து, 208 இடங்களில் பாரம்பரியமான நாட்டு இன பசுக்களை வைத்து கோ பூஜை இன்று நடக்கிறது.
இதுகுறித்து கோ சேவா சமிதியினர் கூறியதாவது:
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்வின் வளர்ப்பு தந்தை ஸ்ரீ நந்தர், பிருந்தாவனத்தில் பசுக்களின் கன்றுகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பை குழந்தை கிருஷ்ணர் வசம் ஒப்படைத்திருந்தார். அப்போது, கிருஷ்ணருக்கு, ஐந்து வயது பூர்த்தியாகும் போது, பிருந்தாவனத்தில் உள்ள மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு தனது சகோதரர் பலராமனுடன் பசுக்களை முதன்முதலில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பும் நிகழ்வை, ஒரு விழாவாக கொண்டாடினர். அந்த நாளே, கோபாஷ்டமி. இதை வடமாநில முழுவதும் கொண்டாடப்படும் விழாவானது, கிருஷ்ணர் அவதரித்த மதுராவில் ஆண்டுதோறும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.