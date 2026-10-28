இன்று மாநகராட்சி கூட்டம் விவாதம் அனல் பறக்கும்

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ADDED : அக் 22, 2026 08:14 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சியில் கடந்த இரு மாதங்களாக கூடாமல் இருந்த மன்றக் கூட்டம், இன்று கூடவுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 60 வார்டுகள் உள்ளன. மாதந்தோறும் மேயர் தலைமையில், துணை மேயர், கமிஷனர் முன்னிலையில் கவுன்சிலர்கள் கூட்டம் நடக்கும். மாநகராட்சி அலுவலர்கள் பங்கேற்பர். மாநகராட்சி பணிகள் குறித்த தீர்மானங்கள் விவாதித்து நிறைவேற்றப்படும். தங்கள் வார்டு பிரச்னைகளை கவுன்சிலர்கள் எடுத்துரைக்க, மேயர், கமிஷனர் பதில் அளிப்பர். மண்டலக் குழு, நிலைக்குழு தலைவர்கள், கட்சிக்குழு தலைவர்கள் பங்கேற்பர்.
நடப்பாண்டில் ஜனவரிக்குப் பின் பிப்ரவரியில் அறிவிக்கப்பட்ட கூட்டம் ரத்தானது. பின்னர் பட்ஜெட் கூட்டமாக நடந்தது. சட்டசபை தேர்தல் காரணமாக மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கூட்டம் நடக்கவில்லை.
சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட மேயர் தினேஷ்குமார் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதையடுத்து ஜூன், ஜூலையில் துணை மேயர் பாலசுப்ரமணியம் தலைமையில் கூட்டம் நடந்தது. ஆகஸ்டில் அறிவிக்கப்பட்ட கூட்டம் நிர்வாக காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. செப்டம்பரில் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால் கூட்டம் நடக்கவில்லை.
இன்று காலை 10:00 மணிக்கு துணை மேயர் தலைமையில் மன்றக் கூட்டம் நடக்கிறது.
இரண்டு மாதங்களுக்குப் பின் நடப்பதால், ஏற்கனவே ஒத்திவைக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள், புதிய முக்கிய தீர்மானங்கள் மீது அனல் பறக்க விவாதம் நடக்கும் என்பதால், கூட்டம் பரபரப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.