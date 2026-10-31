/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/உடுமலையில் இன்று ஸத்சங்கம் நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 06:14 PM
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உடுமலை: உடுமலையில் ஸத்சங்கம் நிகழ்ச்சி இன்று நடக்கிறது.
உடுமலை காந்திநகரிலுள்ள நாமத்வார் பிரார்த்தனை மையத்தில், ‘காட்’ அமைப்பில் சார்பில், ஸத்சங்கம் இன்று (31ம் தேதி) மாலை, 6:30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜியின் சீடர் ஸ்ரீ பரத் கணபதி ஜி ஆன்மிக சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார். உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதியிலுள்ள பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர்.