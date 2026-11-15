நாளை சுபமுகூர்த்தம்: மல்லிகை கிலோ ரூ.1200

UPDATED : நவ 14, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
திருப்பூர்: நாளை (நவ.16)ஐப்பசி மாத முகூர்த்த தினம் என்பதால், திருப்பூர் பூ மார்க்கெட்டில் இன்று பூக்கள் விற்பனை களைகட்டியது. குறிப்பாக, மல்லிகை, முல்லை பூக்களை வாங்க பெண்கள் அதிகளவில் குவிந்தனர்.
தேவை அதிகரித்ததால் பூக்களின் விலையும் உயர்ந்தது. கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.600 முதல் ரூ.800 வரை விற்ற மல்லிகை, இன்று ரூ.1,000 முதல் ரூ.1,200 வரை விற்பனையானது. முல்லை கிலோவுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து, ரூ.600 முதல் ரூ.800 வரை விற்றது. சம்பங்கி ரூ.320, அரளி ரூ.500, ஜாதிமல்லி ரூ.600-க்கு விற்பனையானது.
அதேநேரம், ஆயுதபூஜை, தீபாவளி சீசன் முடிவடைந்ததால் செவ்வந்தி விலை கிலோ ரூ.120 ஆகக் குறைந்தது. 250 கிராம் ரூ.50-க்கு விற்றும் வாங்க ஆளில்லாத நிலை காணப்பட்டது. மல்லிகை, முல்லை பூக்களுக்கு மட்டும் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.