இன்று இனிதாக ––– பட்டொளி வீசிப் பறக்கிறது மூவர்ணக்கொடி!

இன்று இனிதாக ––– பட்டொளி வீசிப் பறக்கிறது மூவர்ணக்கொடி!
இன்று இனிதாக ––– பட்டொளி வீசிப் பறக்கிறது மூவர்ணக்கொடி!
ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM
பொது
சுதந்திர தின விழா
80 வது சுதந்திர தின விழா, சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லுாரி வளாகம், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்துதல் – காலை 8:50 மணி. போலீசார் அணிவகுப்பு மரியாதை, தியாகிகளின் வாரிசுகள் சிறப்பித்தல் – காலை 9:05 மணி. பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி, சிறப்பாக பணியாற்றிய அரசு அலுவலர்களுக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்குதல் – காலை 9:30 மணி. மாணவ, மாணவியர் கலைநிகழ்ச்சிகள் – காலை 10:00 மணி. ஏற்பாடு: மாவட்ட நிர்வாகம்.
* மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 8:50 மணி.
* மாநகராட்சி மைய அலுவலகம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை. காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தல் – காலை 9:05 மணி. தேசியக் கொடி ஏற்றுதல் – 9:10 மணி. மாணவ, மாணவியர் கலைநிகழ்ச்சி, குமரன் சிலை, குமரன் ரோட்டில் உள்ள நினைவுத்துாணுக்கு மாலை அணிவித்தல் – 9:55 மணி.
* ‘பாரத வந்தனம்’ இசை, நாட்டிய நிகழ்ச்சி, திருவருள் அரங்கம், ஹார்வி குமாரசாமி ‘பி’ மண்டபம், வாலிபாளையம், திருப்பூர். பங்கேற்பு: ஸ்ரீ சண்முகாலயா இசை நாட்டிய பள்ளி மாணவ, மாணவியர். ஏற்பாடு: தேசிய சிந்தனை பேரவை. மாலை 5:00 மணி. ‘சுதந்திரம் நமது பிறப்புரிமை’ எனும் தலைப்பில் சிறப்புரை – இரவு 7:00 மணி.
* சென்சுரி பவுண்டேசன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, ராக்கியாபாளையம் பிரிவு, காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 6:30 மணி முதல் 11:00 மணி வரை. விளையாட்டு விழா – காலை 10:00 மணி.
சிறப்பு கண்காட்சி
‘சுதந்திரத்தின் ஆன்மா’ எனும் தலைப்பில் கருப்பொருள் கண்காட்சி, ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டபம், வாலிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ சாய் மெட்ரிக் பள்ளி. காலை 9:30 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
ரத்ததான முகாம்
* சக்தி விக்னேஸ்வரா கல்வி நிலையம் மேல்நிலைப்பள்ளி, பொங்குபாளையம். ஏற்பாடு: வலிமை சேவை அமைப்பு, லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனை. காலை 9:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
* கஸ்துாரி அம்மாள் திருமண மண்டபம், சிவன் தியேட்டர் எதிரில், குமரானந்தபுரம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் மாவட்ட கருணை மனிதன் சேவை மையம். காலை 9:30 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
* ஏ.கே.ஆர். அகாடமி பள்ளி, அணைப்புதுார், திருப்பூர். ஏற்பாடு: சிகரங்கள் அறக்கட்டளை. ரத்ததானம், பொது மருத்துவ முகாம் – காலை 9:00 மணி.
ஆலோசனை கூட்டம்
கொங்கு வேளாளர் திருமண மண்டபம், காளிவேலம்பட்டி பிரிவு, பல்லடம். ஏற்பாடு: பல்லடம் பகுதி நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டல் திட்டம் கோரும் இயக்கம். மாலை 5:00 மணி.
தனித்திறன் நிகழ்ச்சி
‘கிட்ஸ் டாக் ேஷா’ – குழந்தைகள் தனித்திறன் வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி, தெற்கு ரோட்டரி ஹால், பழைய நடராஜா தியேட்டர் எதிரில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர்தெற்கு ரோட்டரி. மாலை 4:00 மணி.
நடைபயணம் நிறைவு
சிறு குறு, நடுத்தர தொழில்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி நடைபயணம், ராயபுரம் ரவுண்டானா, திருப்பூர். ஏற்பாடு: இ.கம்யூ. கட்சி. பங்கேற்பு: எம்.பி. சுப்பராயன். காலை 9:30 மணி.
சிறப்பு முகாம்
இலவச காது கேட்கும் திறன் பரிசோதனை முகாம், ஹியரிங் எய்ட் சென்டர், ஜே.கே. டவர்ஸ், பார்க்ரோடு, பின்னிகாம்பவுண்ட் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி முதல்.
விளையாட்டு
கபடி போட்டி
80வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு, 2026 – 2027 ம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட ஆண்கள், பெண்கள் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, காயத்ரி மஹால், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி கழகம். ஜெயசித்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப். பங்கேற்பு: போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி, சி.இ.ஓ. புனிதா அந்தோணியம்மாள். துவக்க விழா – காலை 10:00 மணி. கோப்பை வெல்லும் பெண்கள் அணிக்கான பரிசளிப்பு விழா – இரவு 7:00 மணி.
ஆன்மிகம்
திருக்கல்யாண உற்சவம்
ஸ்ரீ ருக்மணி கிருஷ்ணர் திருக்கல்யாண உற்சவம், சுப்பையா சுவாமி திருமடம், மங்கலம் ரோடு, அவிநாசி. ஏற்பாடு: அவிநாசி குரு க்ருபா சேவா அறக்கட்டளை. காலை 7:00 மணி முதல்.
சிறப்பு திருமஞ்சனம்
ஸ்ரீ பூமி நீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். மஹாலட்சுமி தாயாருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் – காலை 6:00 மணி.
‘ராமநாடகம்’ நிகழ்ச்சி
அருணாச்சல கவிராயரின் ‘ராமநாடகம்’ நிகழ்ச்சி, ராமசாமி கோவில், கோவில்பாளையம், அவிநாசிபாளையம். ஏற்பாடு: சாய்கிருஷ்ணா நுண்கலைக்கூடம், திருப்பூர். மாலை 6:00 மணி.
ஆன்மிக சொற்பொழிவு
ஸ்ரீ வீரராகவ பெருமாள் கோவில், திருப்பூர். சிறப்பு பூஜை – காலை 10:00 மணி. ஏற்பாடு: ஸ்ரீ வாரி டிரஸ்ட், திருப்பூர். ‘ஆண்டாள் அருளிய நாராயணன் நாமம்’ எனும் தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு, சொற்பொழிவாளர்: திருச்சி கல்யாணராமன் – மாலை 6:30 மணி.
திறப்பு விழா
சி.எஸ்.ஐ. புதிய சர்ச் திறப்பு விழா, காங்கயம் ரோடு, நல்லுார், திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.