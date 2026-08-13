இன்று இனிதாக (13.08.2026) திருப்பூர்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:14 AM
n ஆன்மிகம் n ஆன்மிக சொற்பொழிவு 'ஸ்ரீ மத் பகவத் கீதை' எனும் தலைப்பில் தொடர் ஞான யஜ்ஞம், கலைபண்பாட்டு மையம், திருவருள் அரங்கம். ஹார்வி குமாரசாமி கல்யாண மண்டபம், வாலிபாளையம், திருப்பூர். பங்கேற்பு: சொற்பொழிவாளர் ஸ்வாமினி மஹாத்மானந்த ஸரஸ்வதி. மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
n பொது n கருத்தரங்கம் 'ஸ்ரீசம்பர்க்' என்ற தலைப்பில், ஜவுளித்துறை மேம்பாடு தொடர்பான கருத்தரங்கம், பாப்பீஸ் விஸ்டா ஓட்டல், திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ். மாலை 6:00 மணி.
பொதுக்குழு கூட்டம் தெற்கு ரோட்டரி ஹால், பழைய நடராஜ் தியேட்டர் எதிரில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் கம்ப்யூட்டர் எம்ப்ராய்டர்ஸ் அசோசியேஷன். மாலை 5:00 மணி.
நடைபயணம் துவக்கம் சிறுகுறு, நடுத்தர தொழில்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி நடைபயணம், கரட்டாங்காடு, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: இந்திய கம்யூ. கட்சி. பங்கேற்பு: தேசிய கட்டுப்பாட்டுக்குழு உறுப்பினர் முத்தரசன். மாலை 4:30 மணி.
சிறப்பு முகாம் இலவச காது கேட்கும் திறன் பரிசோதனை முகாம், ஹியரிங் எய்ட் சென்டர், ஜே.கே. டவர்ஸ், பார்க் ரோடு, பின்னி காம்பவுண்ட் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி முதல்.
n விளையாட்டு n மாவட்ட ஜூடோ மாவட்ட மாணவியர் ஜூடோ போட்டி, எஸ்.டி.ஏ.டி. மாவட்ட உள்விளையாட்டு அரங்கம், சிக்கண்ணா கல்லுாரி வளாகம், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: பள்ளி கல்வித்துறை. காலை 10:00 மணி.