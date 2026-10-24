இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 06:46 PM
ஆன்மிகம்
சிறப்பு அபிஷேகம்
ஸ்ரீ பூமிநீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் - காலை 9:30 மணி.
நவதுர்கா ஆராதனை
பாரதி கிட்ஸ் க்ஷேத்ராலயா, கொங்கணகிரி ஸ்டாப், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். திருவிளக்கு பூஜை - மாலை 5:00 மணி. பக்தி பாடல்கள், ஸ்லோகம் கூறும் போட்டி - மாலை 5:30 மணி. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அம்மன் அலங்காரம் - மாலை 6:00 மணி.
நவராத்திரி திருவிழா
* ஸ்ரீ மசினியம்மன் திருக்கோவில், ஓடக்காடு, திருப்பூர். ஸ்ரீ மீனாட்சி அலங்காரம் - மாலை 6:00 மணி.
* கரிவரதராஜ பெருமாள், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அவிநாசி - மாலை 6:30 மணி.
* ராஜலிங்கேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருக்குமரன் நகர், பலவஞ்சிபாளையம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். சிறப்பு அபிஷேக பூஜை,- காலை 8:00 மணி. அர்த்தநாரீஸ்வரர் அலங்காரம் - மாலை 6:30 மணி.
* குலாலர் கல்யாண மண்டபம், லட்சுமி நகர், திருப்பூர். ஏற்பாடு: குலாலர் மகளிர் பேரவை, லட்சுமிநகர் குலால சமுதாய அறக்கட்டளை. விநாயகர் வழிபாடு, நவராத்திரி கொலு பூஜை - மாலை 6:00 மணி. திருவிளக்கு பூஜை - இரவு 7:00 மணி.
* ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோவில், சின்னசாமி கவுண்டர் லே-அவுட், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். துர்க்கை அம்மனுக்கு அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை - காலை 9:00 மணி. ஸ்ரீ லட்சுமி வழிபாடு - மாலை 6:00 மணி.
* 19-ம் ஆண்டு நவராத்திரி விழா, கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ சிவசக்தி முத்தாரம்மன் தசரா குழு. வேஷம் கட்டி தருமம் எடுக்க புறப்படுதல் - காலை 10:00 மணி.
* ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில், பாரதிநகர், அம்மாபாளையம், அவிநாசி ரோடு, திருப்பூர். சிறப்பு கொலு பூஜை - மாலை 6:00 மணி.
* 34-ம் ஆண்டு நவராத்திரி கலை விழா, ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: பிரேமா கல்வி நிறுவனங்கள், ஆதீஸ்வரர் டிரஸ்ட், வடக்கு ரோட்டரி. சிறப்பு அபிஷேகம் - காலை 9:00 மணி. விவேகானந்த வித்யாலயா பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் கலைநிகழ்ச்சி - மாலை 6:00 மணி.
துர்கா தேவி பூஜை
14-ம் ஆண்டு துர்கா தேவி பூஜை, ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டபம், வாலிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ 108 துர்கா பூஜா சேவா சமித்தி. காத்யாயினி தேவி பூஜை - காலை 7:30 மணி முதல். சிறப்பு பஜனை - இரவு 8:00 முதல் 10:00 மணி வரை.
பொது
சிறப்பு முகாம்
அடையாள அட்டை வழங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பரிசோதனை முகாம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர் - காலை 10:00 மணி.
விழிப்புணர்வு கூட்டம்
வீடுகளுக்கான சோலார் திட்டம் குறித்த நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு கூட்டம், ஸ்ரீ லட்சுமி மஹால், பாலசமுத்திரம், கணக்கம்பாளையம் ரோடு, பெருமாநல்லூர். ஏற்பாடு: ஊத்துக்குளி கோட்டம் - காலை 10:00 முதல் மாலை 4:00 மணி வரை.
முப்பெரும் விழா
பள்ளியின் 75-வது ஆண்டு பவள விழா, விளையாட்டு விழா, கொடையாளர்கள் கவுரவிக்கும் விழா, ஜெய்வாபாய் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர் - காலை 9:00 மணி.
பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி
தேவி மகாத்மியம் எனும் தலைப்பில் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி, காமாட்சியம்மன் கோவில், ஷெரீப் காலனி, திருப்பூர் மற்றும் ஸ்ரீ வீரராகவ பெருமாள் கோவில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: சாய்கிருஷ்ணா நுண்கலை பள்ளி - இரவு 7:00 மணி.
விளையாட்டு
கிரிக்கெட் போட்டி
கல்லுாரி அணிகளுக்கு இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டி, நிப்ட்-டீ கல்லுாரி, முதலிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: பாரதியார் பல்கலை - காலை 9:30 மணி.