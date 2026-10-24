இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 05:32 PM
ஆன்மிகம்
பிரதோஷ பூஜை
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அவிநாசி; திருமுருகநாதசுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி; ஸ்ரீ சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், எஸ்.பெரியபாளையம், ஊத்துக்குளி ரோடு, திருப்பூர்; ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பூர்; ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், நல்லுார்; நீலகண்டீஸ்வரர், திருநீலகண்டபுரம்; அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில், லட்சுமி நகர்; உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், பெருமாநல்லுார்; ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், அபிஷேகபுரம், தொரவலுார்; சோழீஸ்வரர் கோவில், சாமாளபுரம்; கைலாசநாதர் கோவில், அலகுமலை; நந்தி பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – மாலை 4:30 மணி. சிறப்பு அலங்காரம் – மாலை 5:00 மணி. அன்னதானம் – மாலை 6:00 மணி.
பொது
வேலைவாய்ப்பு முகாம்
தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், பார்க்ஸ் கல்லுாரி, சின்னக்கரை, பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம். காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:30 மணி வரை.
சிறப்பு முகாம்
அடையாள அட்டை வழங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பரிசோதனை முகாம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
போராட்டம்
அங்கன்வாடி ஊழியர் உதவியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி ஊர்வலமாக சென்று கலெக்டரிடம் மனு கொடுக்கும் போராட்டம், தென்னம்பாளையம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கம். மாலை 4:00 மணி.
விளையாட்டு
மாவட்ட போட்டி
டேபிள் டென்னிஸ்
டீ பப்ளிக் பள்ளி, பழங்கரை, அவிநாசி. காலை 10:00 மணி.
கால்பந்து
விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, கே.செட்டிபாளையம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 9:00 மணி.
பால் பேட்மின்டன்
சிக்கண்ணா அரசு கல்லுாரி மைதானம், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். காலை 9:00 மணி.
கிரிக்கெட் போட்டி
பல்கலை அணிகளுக்கு இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டி, நிப்ட்–டீ கல்லுாரி, முதலிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: பாரதியார் பல்கலை. காலை 8:00 மணி முதல்.