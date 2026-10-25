இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
ஆன்மிகம்
மஹா கும்பாபிஷேகம்
* ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். மங்கள வாத்யம், விக்னேஸ்வர பூஜை, புண்யாஹவாசனம், நான்காம் கால யாக பூஜை ஆரம்பம், அதிகாலை 5:30 மணி. பிம்ப சுத்தி, ரக்ஷாபந்தனம், நாடி சந்தானம், ஸ்பர்சாஹுதி, காலை 6:30 மணி. திரவ்யாஹுதி, மஹா பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை, கலசங்கள் புறப்பாடு, காலை 7:15 மணி. விமான மஹா கும்பாபிஷேகம், காலை 8:00 மணி. மூலவர் மஹா கும்பாபிஷேகம், காலை 8:20 மணி. மஹா அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல், 8:30 மணி. அன்னதானம், காலை 9:00 மணி.
* ஸ்ரீ வெள்ளி விநாயகர் கோவில், நேதாஜி நகர், மூகாம்பிகை நகர், பலவஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். மூலமந்திர ஹோமம், பூர்ணாஹுதி, மஹா தீபாராதனை, அதிகாலை 5:30 மணி. பரிவார தெய்வங்களுக்கு மஹா கும்பாபிஷேகம், மஹா அபிஷேகம், தசதானம், தசதரிசனம், கோ பூஜை, மஹா தீபாராதனை, காலை 7:15 முதல் 8:15 மணி வரை. அன்னதானம், காலை 11:00 மணி முதல்.
* ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பூர். நந்தி பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், மாலை 4:30 மணி. அலங்காரம், மாலை 5:00 மணி.
* ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், நல்லுார், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். அபிஷேகம், மாலை 5:00 மணி. அலங்காரம், மாலை 5:30 மணி.
அன்னாபிஷேக விழா
* அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அவிநாசி. அபிஷேகம், சிறப்பு அன்னாபிஷேக அலங்காரம், மதியம் 3:00 மணி.
* உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், பெருமாநல்லுார், மாலை 4:00 மணி.
* ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், அபிஷேகபுரம், தொரவலுார், மதியம் 3:00 மணி.
* சோழீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம், மாலை 4:00 மணி.
* திருமுருகநாதசுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி, மாலை 4:00 மணி.
* ஸ்ரீ ஆவுடைநாயகி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீ சுக்ரீஸ்வர சுவாமி கோவில், எஸ். பெரியபாளையம், ஊத்துக்குளி ரோடு, திருப்பூர். அன்னதானம், காலை 7:00 மணி முதல். பால் அபிஷேகம், தீபாராதனை, மதியம் 12:00 மணி. அன்னாபிஷேக அலங்காரம், மகா தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல், மாலை 3:00 மணி. கணபதி பூஜை, அனுக்ஞை, மஹந்யாச ஜெப ஹோமங்கள், திரவ்யாஹுதி தீபாராதனை, மாலை 4:00 மணி. சுக்ரீஸ்வர பெருமானுக்கும், ஆவுடை நாயகிக்கும் ஆறுவித மஹா அபிஷேகம், கலசாபிஷேகம், மாலை 5:00 மணி. விசேஷ அலங்கார மகா தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல், மாலை 6:00 மணி.
* ஸ்ரீ நீலாம்பிகை உடனமர் திருநீலகண்டேஸ்வரர் கோவில், சுந்தரேஸ்வரர் சுந்தரவல்லி தாயார் திருக்கல்யாண உற்சவம், திருநீலகண்டபுரம், திருப்பூர். அன்னாபிஷேகம், மாலை 3:00 மணி.
* சர்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், ஜீவா காலனி, திருப்பூர், மாலை 3:00 மணி.
* கைலாசநாதர் கோவில், அலகுமலை. முதல் கால பூஜை, முக அலங்கார தரிசனம், காலை 9:00 மணி. லிங்க அலங்கார தரிசனம், மதியம் 12:00 மணி. அர்த்தநாரீஸ்வரர் அலங்கார தரிசனம், மாலை 5:00 மணி. அம்பாள் பவுர்ணமி அபிஷேகம், பூஜை, இரவு 7:00 மணி.
ஸ்ரீ சத்ய நாராயண பூஜை
ஸ்ரீ பூமி நீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். பவுர்ணமியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை, மாலை 6:00 மணி.
திருவிளக்கு பூஜை
சிறப்பு திருவிளக்கு பூஜை, அழகு நாச்சி அம்மன் கோவில், செங்கப்பள்ளி, மாலை 5:30 மணி.
தொடர் முற்றோதுதல்
திருஞானசம்பந்தர் நாயனார் அருளிச் செய்த இரண்டாம் திருமுறை, பன்னிரு திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல், திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. ஏற்பாடு, திருப்பூர், சைவ சித்தாந்த சபை, மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:30 மணி வரை.
பொது
அணிவகுப்பு ஊர்வலம்
வேலவன் பள்ளி முன்பு, பலவஞ்சிபாளையம் முதல் வெள்ளியங்காடு வரை, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு, திருப்பூர் தெற்கு. ஊர்வலம் துவக்கம், மாலை 4:00 மணி. வெள்ளியங்காடு நால்ரோடு, பொதுக்கூட்டம், மாலை 5:00 மணி.
சலுகை விற்பனை துவக்கம்
சரத் பூர்ணிமாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கான சிறப்பு விற்பனை துவக்கம், தங்கமயில் ஜூவல்லரி, குமரன் ரோடு, திருப்பூர், காலை 10:00 மணி முதல்.
ஓவியப் போட்டி
ஓவியம், கலை நுணுக்கம் சிறப்பு சேர்த்தல் போட்டி, சுப்பையா சென்ட்ரல் ஸ்கூல், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர், காலை 9:30 மணி.
விளையாட்டு
பளு துாக்கும் போட்டி
மாநில அளவிலான பளு துாக்கும் போட்டி, குமரன் மகளிர் கல்லுாரி வளாகம், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு, ஜிம் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன், காலை 10:00 மணி.