இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:16 PM
ஆன்மிகம்
தொடர் சொற்பொழிவு: ‘திருவாசகம் தொடர் விளக்கவுரை – ஞான வேள்வி’, ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டபம், வாலிபாளையம், திருப்பூர். ஏற்பாடு: கொங்கு மண்டல ஆடல் வல்லான் அறக்கட்டளை. நிகழ்த்துபவர்: சிவசண்முகம். மாலை 5:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
மங்கள வார பூஜை: கைலாசநாதர் கோவில், அலகுமலை. கல்யாண சுப்ரமணியருக்கு அபிஷேகம், சத்ரு சம்ஹார திரிசதி அர்ச்சனை. காலை 6:00.
மண்டல பூஜை: ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00.
பொது
குறைகேட்பு கூட்டம்: தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழக (இ.எஸ்.ஐ.) திட்டத் தொழிலாளர்களுக்கான குறைகேட்பு கூட்டம், ஆம்ஸ்ட்ராங் நிட்டிங் மில்ஸ் நிறுவனம், நேதாஜி அப்பேரல் பார்க் வளாகம், புதிய திருப்பூர், பெருமாநல்லுார். ஏற்பாடு: தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம். காலை 10:30.
ஊட்டச்சத்து வழங்கும் விழா: கர்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு வழங்கும் விழா, பொன்னம்மாள் ராமசாமி மகப்பேறு மருத்துவமனை, மத்திய பஸ் நிலையம் எதிரில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் ஸ்மார்ட்சிட்டி ரோட்டரி சங்கம். காலை 10:30.
ஆர்ப்பாட்டம்: கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம், போக்குவரத்துக் கழக மண்டல அலுவலகம் முன், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: சி.ஐ.டி.யு. மாலை 3:00.
விளையாட்டு
மாவட்ட கபடி போட்டி: அனைத்து பிரிவு மாணவர்களுக்கான மாவட்ட கபடி போட்டி, ஸ்ரீ அலகுமலை வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி, கண்டியன்கோவில், திருப்பூர். காலை 10:00.