இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
ஆன்மிகம்
மண்டல பூஜை
ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
பொது
குறைகேட்பு கூட்டம்
மாவட்ட விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:30 மணி.
ஊர்வலம்
நாட்டின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு, இறையாண்மையை வலியுறுத்தி தேசியக் கொடி ஏந்தி ஊர்வலம். புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் தொடங்கி, சின்னசாமி அம்மாள் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் நிறைவடைகிறது. ஏற்பாடு: பா.ஜ., வடக்கு மாவட்டம். மாலை 3:00 மணி.
சிறப்பு முகாம்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கான சிறப்புப் பரிசோதனை முகாம், கலெக்டர் அலுவலகக் கூட்டரங்கம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
முப்பெரும் விழா
பள்ளி நுாற்றாண்டு நினைவு நுழைவுவாயில் திறப்பு விழா, விளையாட்டு விழா, நுாற்றாண்டு விழா, நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, தேவராயம்பாளையம், பழங்கரை. காலை 9:30 மணி.