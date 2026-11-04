இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

ADDED : நவ 01, 2026 02:57 PM
ஆன்மிகம்
ஒரு கோடி காயத்ரி ஜப ஹோமம்
சுப்பையா சுவாமி திருமடம், மங்கலம் ரோடு, அவிநாசி. ஏற்பாடு: அவிநாசி குருக்ருபா சேரிடபிள் டிரஸ்ட். ஸ்ரீ கணபதி ஹோமம் – அதிகாலை 5:30 மணி. ஸ்ரீ காயத்ரி ஹோமம் ஆரம்பம் – காலை 7:20 மணி. ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் மற்றும் ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம் – காலை 9:00 மணி. அனுக்ரஹ பாஷணம் – காலை 10:40 மணி.
சிறப்பு வழிபாடு
தேய்பிறை அஷ்டமி ஈஸ்வர அஷ்டமி வழிபாடு, சென்னியாண்டவர் கோவில், விராலிகாடு, திருப்பூர். சிறப்பு அபிஷேகம், சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை – மாலை 6:30 மணி. மகா தீபாராதனை – இரவு 8:00 மணி.
சொற்பொழிவு
திருவாசகம் விளக்க உரை ஆன்மிகச் சொற்பொழிவு, ஸ்ரீ வியாஸராஜர் பஜனை மடம், ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் திருக்கோவில், அவிநாசி. சொற்பொழிவாளர்: அப்பரடிப்பொடி சொக்கலிங்கம். மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை.
தொடர் முற்றோதுதல்
திருஞானசம்பந்தர் நாயனார் அருளிச் செய்த இரண்டாம் திருமுறை, பன்னிரு திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல், திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. ஏற்பாடு: திருப்பூர் சைவ சித்தாந்த சபை. மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை.
மண்டல பூஜை
ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
பொது
கிராமசபைக் கூட்டம்
உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு கிராமசபைக் கூட்டம், அனைத்து ஊராட்சி அமைப்புகள், திருப்பூர். காலை 9:00 மணி முதல்.
மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்
லேசர், பெருங்குடல், மலக்குடல் மற்றும் ஆசனவாய் புற்றுநோய்க்கான இலவச மருத்துவ ஆலோசனை முகாம், ஜெம் மருத்துவமனை, டி.கே.டி. மில் பஸ் ஸ்டாப், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
திறப்பு விழா
புதிய இயற்கை வேளாண் விற்பனையகம் திறப்பு விழா, வடக்கு உழவர் சந்தை வளாகம், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், திருப்பூர். காலை 7:00 மணி.
இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
ஸ்ரீ சத்ய சாயி சேவா மையம், மில்லர் ஸ்டாப், பி.என். ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ சத்ய சாயி நிறுவனங்கள் (இந்தியா). காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவில் வளாகம், பழக்குடோன் ஸ்டாப், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: பழனிச்சாமி பொன்னம்மாள் அறக்கட்டளை. காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
ஸ்ரீ விஜயதசமி விழா
ஆர்.எஸ்.எஸ். நுாற்றாண்டின் நிறைவு நிகழ்ச்சி, வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-வது ஆண்டை முன்னிட்டு ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் அணிவகுப்பு ஊர்வலம், பொதுக்கூட்டம். ஏற்பாடு: ஆர்.எஸ்.எஸ், திருப்பூர் வடக்கு. ஓம் சக்தி கோவில் அருகில் இருந்து ஊர்வலம் – மாலை 4:00 மணி. பொதுக்கூட்டம்: எம்.எஸ். நகர் – மாலை 5:15 மணி.
பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி
ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் கோவில், ஷெரீப் காலனி, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பைன் ஆர்ட்ஸ். மாலை 6:30 மணி.