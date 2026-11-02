இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 06:16 PM
ஆன்மிகம்
தேய்பிறை அஷ்டமி
சிறப்பு வழிபாடு
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அவிநாசி, திருமுருகநாதசுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி, ஸ்ரீ சுக்ரீஸ்வரர், ஆவுடைய நாயகி அம்மன் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி, ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பூர். ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், நல்லுார். ஐயராவதீஸ்வரர் கோவில், அபிேஷகபுரம். காலபைரவருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் – மாலை 5:00 மணி. அலங்கார பூஜை – மாலை 6:00 மணி.
திருவாசகம் முற்றோதல்
கருணாம்பிகை கலையரங்கம், அவிநாசி. ஏற்பாடு: அவிநாசி அம்மையே அப்பா சிவனடியார் திருக்கூட்டம். காலை 7:00 மணி. அன்னதானம் – காலை 9:00 மணி.
தொடர் சொற்பொழிவு
திருத்தொண்டர் புராணம், பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, சைவர் திருமடம், குமரன் ஓட்டல் அருகில், மங்கலம் ரோடு, அவிநாசி. பங்கேற்பு: பவானி வேலுச்சாமி. மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:30 மணி வரை.
மண்டல பூஜை
ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
பொது
குறைகேட்பு கூட்டம்
பொது மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.
மாட்டுச்சந்தை
சந்தை மைதானம், அமராவதிபாளையம், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 8:00 மணி முதல்.