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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாளை இனிதாக: திருப்பூர்

நாளை இனிதாக: திருப்பூர்

நாளை இனிதாக: திருப்பூர்

ADDED : நவ 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : நவ 07, 2026 05:11 PM

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ஆன்மிகம்

சிறப்பு அபிஷேகம்

ஸ்ரீ பூமி நீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 10:00 மணி.

சிறப்பு நாராயண சேவை

ஸ்ரீ சத்ய சாயி விஹார், ராம்நகர், பி.என். ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ சத்ய சாயி நிறுவனங்கள், திருப்பூர். நாம சங்கீர்த்தனம் – காலை 7:30 மணி. சிறப்பு நாராயண சேவை, வஸ்திர தானம் வழங்குதல் – காலை 8:00 மணி.

சுமங்கலி பூஜை

நிறைவு விழா

ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் கோவில், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், திருப்பூர். ஸ்ரீ கேதாரீஸ்வரர், கேதார ஈஸ்வரி கவுரி அம்மன் ஸ்ரீ கவுரி பூஜை திருவிழா, சுமங்கலி பூஜை – காலை 10:00 மணி.

அமாவாசை

சிறப்பு பூஜை

கருப்பராயன், கன்னிமார், முனியப்பன் கோவில், மொரட்டுப்பாளையம், ஊத்துக்குளி. அலங்கார சிறப்பு பூஜை – மதியம் 1:00 மணி.

மண்டல பூஜை

ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.

பொது

மெகா செயின்

திருவிழா

தங்கமயில் ஜூவல்லரி, குமரன் ரோடு, வாலிபாளையம், திருப்பூர். காலை 10:00 மணி முதல்.

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