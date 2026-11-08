நாளை இனிதாக: திருப்பூர்

ADDED : நவ 07, 2026 05:11 PM
ஆன்மிகம்
சிறப்பு அபிஷேகம்
ஸ்ரீ பூமி நீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 10:00 மணி.
சிறப்பு நாராயண சேவை
ஸ்ரீ சத்ய சாயி விஹார், ராம்நகர், பி.என். ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ சத்ய சாயி நிறுவனங்கள், திருப்பூர். நாம சங்கீர்த்தனம் – காலை 7:30 மணி. சிறப்பு நாராயண சேவை, வஸ்திர தானம் வழங்குதல் – காலை 8:00 மணி.
சுமங்கலி பூஜை
நிறைவு விழா
ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் கோவில், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், திருப்பூர். ஸ்ரீ கேதாரீஸ்வரர், கேதார ஈஸ்வரி கவுரி அம்மன் ஸ்ரீ கவுரி பூஜை திருவிழா, சுமங்கலி பூஜை – காலை 10:00 மணி.
அமாவாசை
சிறப்பு பூஜை
கருப்பராயன், கன்னிமார், முனியப்பன் கோவில், மொரட்டுப்பாளையம், ஊத்துக்குளி. அலங்கார சிறப்பு பூஜை – மதியம் 1:00 மணி.
மண்டல பூஜை
ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
பொது
மெகா செயின்
திருவிழா
தங்கமயில் ஜூவல்லரி, குமரன் ரோடு, வாலிபாளையம், திருப்பூர். காலை 10:00 மணி முதல்.