இன்று இனிதாக: திருப்பூர்

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 06:10 PM
ஆன்மிகம்
ராகு, கேது பெயர்ச்சி
சிறப்பு வழிபாடு
ஸ்ரீ சோழாபுரி அம்மன் கோவில், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். மகா சங்கல்பம், விக்னேஸ்வர பூஜை, மூலமந்திர ஹோமம், பூர்ணாகுதி, கலச அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை – மதியம் 1:30 மணி முதல்.
மூல நட்சத்திர
ஹோமம்
மூல நட்சத்திர மாதாந்திர சிறப்பு ஹோமம், ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில், அவிநாசி. அதிகாலை 5:00 மணி. சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் – காலை 7:00 மணி.
* ஸ்ரீ பூமி நீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். மணவாள மாமுனிக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம் – காலை 7:30 மணி.
கும்பாபிஷேகம்
ஸ்ரீ வித்யா கணபதி கோவில், மாடர்ன் சிட்டி, மண்ணரை, ஊத்துக்குளி ரோடு, திருப்பூர். தீர்த்தம் எடுத்து வர அவிநாசி செல்லுதல் – மாலை 3:00 மணி.
கந்த சஷ்டி விழா
ஸ்ரீ சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில், சிவன்மலை, காங்கயம். அபிஷேகம், ஆராதனை, திருவுலாக்காட்சி – காலை 9:00 மணி.
* திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. உற்சவருக்கு கந்த சஷ்டி சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 10:00 மணி. சண்முகார்ச்சனை, சிறப்பு தீபாராதனை – மாலை 5:00 மணி.
* சென்னியாண்டவர் கோவில், விராலிக்காடு. சத்ரு சம்ஹார ஹோமம் – காலை 9:15 மணி. அபிஷேகம் – காலை 11:00 மணி. மகா தீபாராதனை – மதியம் 12:00 மணி.
* ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி, திருப்பூர். ஸ்ரீ செல்வ முத்துக்குமார சுவாமிக்கு அபிஷேகம், ரோஸ் நிற பூக்கள் அலங்காரம் – காலை 10:00 மணி.
* கல்யாண சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில், வாலிபாளையம், திருப்பூர். அபிஷேகம் – காலை 10:00 மணி. தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் – மதியம் 12:00 மணி.
* கனககிரி வேலாயுத சுவாமி கோவில், குளத்துப்பாளையம், கண்டியன்கோவில். சிறப்பு அபிஷேகம், கந்தர் சஷ்டி பாராயணம், விபூதி பிரசாதம் வழங்குதல் – காலை 10:00 மணி.
* ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவில், பூச்சக்காடு, கருவம்பாளையம், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். மகா அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை – காலை 10:00 மணி.
* ஸ்ரீ கந்த சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில், கொங்கணகிரி, காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர்.
* ஸ்ரீ குழந்தை வேலாயுதசுவாமி கோவில், மலைக்கோவில், மங்கலம். அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை – காலை 7:00 மணி. ஸ்ரீ ஸ்கந்த ஹோமம் – காலை 10:30 மணி. சத்ரு சம்ஹார த்ரிசதி அர்ச்சனை – மாலை 6:30 மணி.
மண்டல பூஜை
ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவன வளாகம், வஞ்சிபாளையம், திருப்பூர். காலை 6:00 மணி.
பொது
சிறப்பு முகாம்
அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கான மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு பரிசோதனை முகாம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.