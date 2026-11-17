ADDED : நவ 16, 2026 07:50 PM
ஆன்மிகம்
மண்டல பூஜை
67ம் ஆண்டு மண்டல பூஜை விழா, அய்யப்பன் கோவில், காலேஜ்ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா டிரஸ்ட், ஸ்ரீ ஐயப்பன் பக்த ஜன சங்கம். மண்டல பூஜை விழா கொடியேற்றம் – மணி. குருசாமிகளின் சிறப்பு பஜனை பாடல்கள் – மாலை 6:45 மணி.
கும்பாபிஷேக விழா
ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில், வெங்கடேசபுரம், மேட்டுப்பாளையம், பி.என். ரோடு, திருப்பூர். ஸ்ரீசித்தி விநாயகர் கோவிலில் இருந்து குதிரை மீது மஹா சாமுண்டி அம்மன் அழைத்தல் – காலை 9:00 மணி. பஞ்சாமிர்த பூஜை, பிரசாதம் வழங்குதல் – மதியம் 12:00 மணி. மீனாட்சிஅம்மன் மகளிர் கலைக்குழுவினரின் கும்மியாட்டம், கோலாட்டம் – மாலை 3:00 மணி. அலகு சேர்வையுடன் மஹா ஹோதி அம்மன் அழைத்தல் – மாலை 6:00 மணி. தளிகை பூஜை, – இரவு 9:00 மணி.
கந்த சஷ்டி விழா
சுப்ரமணியசுவாமி கோவில், சிவன்மலை அடிவாரம், காங்கயம். மஞ்சள் நீராட்டு உற்சவம், சுவாமி திருமலையில் எழுந்தருளல், பாலிகை நீர்த்துறை சேர்தல் – காலை 10:00 மணி.
பொது
ஆர்ப்பாட்டம்
கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், நகராட்சி அலுவலகம் முன், திருமுருகன்பூண்டி. ஏற்பாடு: மா.கம்யூ. காலை 9:30 மணி.
ஊட்டச்சத்து வழங்கல்
கர்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு வழங்கும் விழா, பொன்னம்மாள் ராமசாமி மகப்பேறு மருத்துவமனை, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் ஸ்மார்ட்சிட்டி ரோட்டரி சங்கம். காலை 10:30 மணி.