ADDED : நவ 21, 2026 05:50 PM
ஆன்மிகம்
பிரதோஷ பூஜை
அவிநாசி – அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி – திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், எஸ்.பெரியபாளையம் – ஸ்ரீ சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், திருப்பூர் மற்றும் நல்லுார் – ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், திருநீலகண்டபுரம் – நீலகண்டேஸ்வரர் கோவில், லட்சுமி நகர் – அருணாசலேஸ்வரர் கோவில், பெருமாநல்லுார் – உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அபிேஷகபுரம் – ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம் – சோழீஸ்வரர் கோவில், அலகுமலை – ஆதிகைலாசநாதர் கோவில், சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் – மாலை 5:30 மணி.
கும்பாபிஷேக விழா
ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. நான்காம் கால யாக பூஜை, பரிவார தெய்வங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் – அதிகாலை 5:00 முதல் 6:00 மணி வரை. காமாட்சி அம்மன் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் – காலை 7:45 மணி முதல். அன்னதானம் – காலை 8:45 மணி. நாட்டுப்புற மற்றும் திரையிசை ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம், பல்சுவைக் கலை நிகழ்ச்சி – இரவு 7:00 மணி.
* ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர் கோவில், சந்திராபுரம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். இரண்டாம் கால யாக பூஜை, 108 மூலிகை திரவிய ஹோமம், பூர்ணாகுதி – அதிகாலை 5:00 மணி. கடம் புறப்பாடு – காலை 7:35 மணி. மகா கும்பாபிஷேகம் – காலை 7:40 முதல் 9:00 மணி வரை. அன்னதானம் – காலை 9:00 மணி.
மண்டல பூஜை
67-ம் ஆண்டு மண்டல பூஜை விழா, அய்யப்பன் கோவில், காலேஜ் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா டிரஸ்ட், ஸ்ரீ ஐயப்பன் பக்த ஜன சங்கம். அன்னதானம் – காலை 7:00 மணி. 'பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் விசேஷ குணங்கள்' என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீ ராஜாராமன் சொற்பொழிவு – மாலை 6:45 மணி.
தொடர் முற்றோதல்
திருஞானசம்பந்த நாயனார் அருளிச் செய்த இரண்டாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதல், திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி. ஏற்பாடு: திருப்பூர் சைவ சித்தாந்த சபை. மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை.
பொது
இலவச இருதய
பரிசோதனை முகாம்
ஆர்.எஸ். டெக்ஸ் மைதானம், மாநகராட்சி பள்ளி பின்புற வீதி, எஸ்.வி. காலனி, திருப்பூர். ஏற்பாடு: சென்ட்ரல் லயன்ஸ் கிளப் அறக்கட்டளை, ரேவதி மெடிக்கல் சென்டர். காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
பிறந்த நாள் விழா
பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய்பாபாவின் 101-வது பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி. ஸ்ரீசத்ய சாய் பவன். பி.என்.ரோடு, 101 நாம சங்கீர்த்தனம், சாய் பஜன் – காலை 8:00 மணி. நாராயண சேவைக்கான உணவு தயாரிப்பு – மதியம் 2:00 மணி.
ஊர்வலம்
நவம்பர் புரட்சி தின செந்தொண்டர் ஊர்வலம். ஏற்பாடு: மா.கம்யூ. அவிநாசி ரோடு, தலைமை அலுவலகம் – மாலை 4:00 மணி. அரிசிக்கடை வீதியில் பொதுக்கூட்டம் – மாலை 6:00 மணி.
விளையாட்டு
சைக்கிள் போட்டி
'சைக்கிளத்தான்' குழந்தைகளுக்கான சைக்கிள் போட்டி, நிப்ட்– டீ கல்லுாரி முன், திருப்பூர். ஏற்பாடு: திருப்பூர் ரைடர்ஸ் கிளப். காலை 6:00 மணி.