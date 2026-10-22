இன்றும், நாளையும் 80 சிறப்பு பஸ்கள்

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ADDED : அக் 09, 2026 07:28 PM
திருப்பூர்: வார விடுமுறையை முன்னிட்டு, வெளியூர் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, திருப்பூரில் இருந்து இன்றும், நாளையும் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இன்று கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 40 பஸ்களும், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 15 பஸ்களும், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 25 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
நாளை கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 25 பஸ்களும், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 15 பஸ்களும், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 15 பஸ்களும் இயக்கப்பட உள்ளன. இரு நாட்களிலும் திருப்பூரில் இருந்து சென்னைக்கு தலா ஐந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும். பழனி, திருச்செந்துார், திருவண்ணாமலை ஆகிய ஊர்களுக்கும் பயணிகள் கூட்டத்துக்கு ஏற்ப கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.